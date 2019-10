DR gør det igen: Endnu en brillant tv-serie

Se også: Ny TV2-serie: Zzzzzzøvn-dyssende

Den engang så dominerende leverandør af kvalitetsserier Danmarks Radio har de senere år fået seriøs konkurrence fra de andre danske kanaler - for slet ikke at tale om de udenlandske streamingtjenester. Men konkurrence behøver jo ikke være nogen dårlig ting. Slet ikke for seerne, der kan svælge i så mange eminente serier, at det er stort set umuligt at nå at følge dem alle sammen.

Men DR gør det ikke desto mindre igen. Leverer brillant underholdning med stof til eftertanke i den bedste sendetid søndag aften. Eller hvornår man nu vælger at se den på dr.dk.

'Fred til lands' - der løber over otte afsnit - er en psykologisk thriller superbt instrueret af Louise D. Friedberg, som ud over bl.a. 'Borgen' og 'Herrens Veje' også har stået bag kameraet i internationale produktioner som 'House of Cards', med et indledningsvis virkelig veldrejet manuskript af Christian Torpe og Marie Østerbye.

Første afsnit af en serie har, ud over at skulle introducere persongalleriet, universet og historien, en primær opgave: At give publikum lyst til at blive hængende på i de kommende episoder. Plante en krog i tilskuerne. Den opgave må man sige, at 'Fred til lands' løste til punkt og prikke. Og lidt mere end det.

Casper Christensen er en katastrofe

Vi befinder os i en unavngiven landsby et sted på Fyn, hvor den nykårede student Aksel bliver kørt ned og dræbt en tidlig morgen. Politiet har afskrevet sagen som en ulykke, men mange af de lokale - ikke mindst Aksels far Peter (Claus Riis Østergaard) - er overbevist om, at der var tale om et mord. Som seer ved vi ikke (endnu), hvordan det hænger sammen, men jo mere vi lærer stjernepsykopaten Mike (Morten Hee Andersen) at kende, des mindre taler for et uheld.

Det er faktisk så oplagt, at han har gjort det med vilje, at det nok skal vise sig ikke at være så enkelt endda.

Efterhånden som afsnittet skrider frem, viser det sig, at stort set alle i det lille samfund har et eller andet problem med Mike - og med sig selv. Billederne af burhøns er nok ikke tilfældig valgt. Der er med andre ord en helt bysamfund af skeletter, der står på nippet til at vælte ud af skabene. Mon ikke de gør det i de kommende kapitler?

'Fred til lands' er en serie om hævn, selvtægt, traumer, gruppedynamikker og meget andet godt. Det lyder tungt - og det er det også. Men på den gode måde. Fortællingen tegner ganske enkelt fængende, Skuespillet er rigtig godt hele vejen rundt - men især Morten Hee Andersens dybt utiltalende karakter Mike må fremhæves - fotografen Morten Munchs dystre billeder fremmaner konturerne af en kommende undergang, som også bliver understreget af Colin Stetsons truende score.

Det er muligt, at DR har været udsat for voldsomme beskæringer, men det kan heldigvis ikke ses på dramafronten. I hvert fald ikke endnu Jeg ved godt, hvad jeg skal bruge mine kommende søndag aftener på.

Medv.: Morten Hee Østergaard, Lene Maria Christensen, Claus Riis Østergaard, Dar Salim m.fl.