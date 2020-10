'DR gør det igen'

DR har gang på gang – fra ’Rejseholdet’ til seneste sæson af ’Bedrag’ – vist, at de mestrer politi- og krimigenren til fulde, når det gælder søndagsunderholdningen i den bedste sendetid. Men de har heldigvis også ofte demonstreret, at de har flere strenge at spille på, når det drejer sig om at samle nationen foran skærmen.

Og det gør de igen på fornem facon med den aktuelle ’Ulven kommer’, der efter første episode tegner mere end lovende (jeg har set et par afsnit mere, og kan garantere, at niveauet holder). Omdrejningspunktet er en tvangsfjernelse af to børn.

Den lidt stille og ensomme 14-årige pige Holly (Flora Ofelia Hofmann Lindahl) afleverer en stil i skolen, hvor hun levende beskriver et voldeligt overgreb begået af stedfaren. Hendes lærer tager straks kontakt til de sociale myndigheder, som samme dag tropper op på skolen i skikkelse af den erfarne socialrådgiver Lars (Bjarne Henriksen).

Bjarne Henriksen spiller socialrådgiveren Lars, som kaldes ud til skolen. Foto: Michella Bredahl/DR

Holly holder fast i, at historien er sand, og da hendes halvlillebror Theo (Noah Storm Otto) samtidig ikke opfører sig helt som de andre børn i skolegården og tilmed har brækket armen, reagerer Lars prompte, og får samme dag anbragt de to børn hos en plejefamilie.

Hollys mor (Christine Albeck Børge) og stedfar (Peter Plauborg) får selvfølgelig et chok, og benægter pure, at Hollys fortælling har noget på sig.

Som seer er det selvfølgelig naturligt at tage børnenes (eller rettere sagt Hollys) parti, og det spiller den drevne manuskriptforfatter Maja Jul Larsen (’Borgen’, ’Arvingerne’, ’Bedrag’ m.m.) selvfølgelig på, men grundlæggende ved vi ikke, hvad der er op eller ned.

Lars reagerer udelukkende på sin mavefornemmelse om, at der er noget helt galt i familien. Og er det egentlig nok til så voldsomt et indgreb? Som tilskuere er vi på nuværende tidspunkt ikke klogere end Lars, og det gør kun dilemmaet endnu mere nærværende. For der står jo folk derude i den såkaldte virkelighed, og skal træffe den slags svære beslutninger hver dag.

Det kræver et vist mod og format at satse på andet end mordgåder, biljagter eller nostalgiske udflugter i er solbeskinnet sommerland, når man samtidig har et erklæret mål om høje seertal. Men det er vel netop det, vi har public service til. Et lig på bordet kan de fleste vel finde ud af.

At det så samtidig er både underholdende (på trods af den triste baggrund), spændende, tankevækkende og ualmindeligt velspillet, gør ikke fornøjelsen mindre. DR har gjort det igen. Lavet en serie, der satser mindst lige så meget på indhold som på form. Og vist, at socialrealisme bestemt ikke er nogen bedaget kunstart. Hurra for det.

Medv.: Bjarne Henriksen, Peter Plauborg, Christine Albeck Børge, Flora Ofelia Hofmann Lindahl m.fl.