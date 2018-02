DR og TV2 i vanvidskamp om seerne: Her er søndagens vinder

Jeg skal ikke her gå nærmere ind på det tåbelige og barnagtige i, at de to store landsdækkende kanaler vælger at søsætte deres respektive nye seriesatsninger lige oven i hinanden. Blot konstatere, at det er en strategi alle - ikke mindst seerne - kommer til at tabe på. Med mindre tanken er bevidst at jage publikum væk fra flow-tv i endnu højere grad end det i dag er tilfældet. Eller også håber TV2 måske, at de kan få nogle flere abonnenter over på TV2 Play?

Faktum er i hvert fald, at man er nødt til at vælge, hvilken af serierne man lyst til at følge live i primetime søndag aften, og hvilken man måske efterfølgende vil streame. Jeg ved godt, hvordan jeg ville prioritere.

TV2 har valgt at satse på den dansk-svenske thriller med det lidt tåbelige navn 'Greyzone', hvor vi følger SÄPO og PETs jagt på et forsvundet, armeret missil og de formodede terrorister, der er i besiddelse af det, og som samtidig (endnu uden politiets vidende) har kidnappet droneingeniøren Victoria (Birgitte Hjort Sørensen).

Første afsnit gik primært med at lancere præmisserne og introducere os for persongalleriet. Jeg har smugkigget på afsnit to, og kan da godt røbe, at spændingsniveauet stiger lidt, men rigtig nervepirrende bliver det altså ikke. Bevares udførelsen er skam ganske professionel og der spilles pænt på de fleste pladser om end den svenske efterretningsofficer Eva Forsberg (Tova Magnusson) forekommer noget anonym.

Der er selvfølgelig ganske forfriskende med en politikvinde, der ikke er martret af dybe traumer eller andre psykologiske forstyrrelser, men derfor behøver hun jo ikke være blottet for personlige kendetegn.

Men det er vel egentlig ganske kendetegnende for starten på 'Greyzone', der ligner kompetent håndværk, som man da sagtens kan slå nogle timer ihjel med, men som aldrig rigtig løfter sig over metervaren, og hvis man for alvor ønsker at konkurrere med de andre spillere på spændingsmarkedet - eksempelvis Netflix og HBO - så skal der altså noget mere substantielle boller i supper.

Anton Hjejle har rollen som Jakob Ejersbos alter ego, Christian, i filmatiseringen af 'Liberty'. Foto: DR

Så virker ambitionsniveauet en del højere i DR's 'Liberty', der er skrevet af Asger Leth og baseret på Jakob Ejersbos roman af samme navn. Man vil selvfølgelig gerne underholde og appellere bredt, men man vil heldigvis også andet og mere end det. Måske lige frem gøre os klogere på nogle personer og deres reaktioner på den virkelighed, der er deres?

Det drejer sig i dette tilfælde om en flok skandinaviske lykkeriddere, lurendrejere og idealister i Tanzania i 1980'erne. Vi følger primært to familier: den danske familien Knudsen med Niels, der så gerne vil hjælpe de afrikanske bønder og sygeplejersken Kirsten (man aner allerede indledningsvis, at deres behjertede illusioner ikke kommer til at holde stik) samt den unge Ejersbos alter ego, Christian.

Overfor dem står det drikfældige svensk-danske par Jonas og Katrina, der synes at have kurs direkte mod afgrunden. Allerede fra første afsnit suges man ind i det på mange måder (i hvert fald for mange af os) fremmedartede univers og har lyst til at trænge dybere ned i nogle karakterer, som allerede har manifesteret sig som nogle personer af kød, blod, sved og tårer.

Jeg er ked af, at måtte gentage mig selv, men DR's dramaafdeling kan altså noget helt særligt med menneskeskildringer, som man jo for længst også har opdaget i det store udland. At vi så også er i besiddelse af nogle fremragende skuespillere skader jo ikke sagen. En tradition som i den grad ser ud til at fortsætte med 'Liberty', og jeg ved godt, hvor jeg er at finde de kommende søndage.

Så hvis TV2 virkelig ønsker at gå i direkte konkurrence med DR - hvad der åbenbart er tilfældet - så skal de næste gang nok komme op med noget andet end rutinespænding af den slags, der går tolv på dusinet af. Den kan ikke engang Birgitte Hjort Sørensen løfte ud af anonymitetens thrillerland.

'Liberty'. Medv.: Carsten Bjørnlund, Connie Nielsen, Sofie Gråbøl, Anton Hjejle m. fl.

'Greyzone'. Medv.: Birgitte Hjort Sørensen, Ardalan Esmaili, Lars Ranthe, Joachim Fjelstrup m. fl.