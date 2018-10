DR-serie er tilbage: TUNGT!

Se også: Herrens veje-skuespiller: Jeg velsignede julemaden med helligt vand

En på en gang lidt svulstigt tænkt og klodset udført slutning på første sæson af 'Herrens veje' formåede ikke for alvor at mindske forventningerne til premieren på anden sæson om den dysfunktionelle præstefamilie. For når serien var bedst - og det var den heldigvis det meste af tiden - så kunne den snildt måle sig med de internationale produktioner fra Netflix, HBO og hvad konkurrenterne nu ellers hedder i disse streamingtider, både hvad indhold og finish angik.

Og så turde den tilmed tackle de helt store spørgsmål her i tilværelsen. Liv og død, tro og tvivl, menneskelige relationer og den slags - vel og mærke uden at banalisere dem eller komme med enkle forklaringer. Den stillede blot de relevante spørgsmål, så måtte seeren sådan set selv ligge og rode med svarene.

Anden sæson fortsætter halvandet år efter Augusts voldsomme død som blot 29-årig uden at have mødt sit dengang ufødte barn. Omdrejningspunktet for de ti nye afsnit er, hvordan de pårørende forholder sig til sorgen, og hvordan de (måske) kommer videre. Johannes og Elisabeth har fundet sammen igen - i hvert fald udadtil. For nogen indre forbindelse mellem dem synes der ikke længere at være.

Johannes knokler og dulmer den indre smerte med tørre tæsk, men nægter ellers at forholde sig til Augusts død, hvorimod Elisabeths liv stort set ikke kredser om andet. Selv når hun har en affære, er det med en fra hendes sorgterapigrupppe. Enken Emilie bebrejder stadig Johannes for Augusts død ('der er noget ondt inden i dig'), og nægter at lade ham se sit lille barnebarn, der som en ekstra tort selvfølgelig heller ikke skal døbes, men blot navngives. Oven i købet er familienavnet Krogh blevet reduceret til et mellemnavn. Så kan afstanden vist ikke markeres meget tydeligere.

Christian tjener gode penge på sin position som coach/guru i Open Mind, men begynder vist efterhånden også selv at tvivle på sine selvhjælpsfloskler, og det skulle ikke undre, om han senere hen træder i Augusts sted og også bliver præst i folkekirken. Han er i det hele taget rigtig godt ramt som den der velmenende, men også pisseirriterende type.

Fart og tempo har aldrig haft høj prioritet i 'Herrens veje', og tak for det, det er der så rigeligt af mange andre steder, men her i første afsnit blev det måske lige tungt og adstadigt nok, fordi alle positionerne skulle tegnes ind på det eksistentielle kort, men tålmodigheden giver allerede bonus på næste søndag, kan jeg godt røbe i denne sluttede kreds.

Medv.: Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jørgensen, Fanny Louise Bernth, Simon Sears m.fl.

