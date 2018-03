En fornærmelse mod Kim Larsen: Ny musical er dybt godnat

Kranen fra 'Midt om natten': Erik Clausen kiggede mig op under skørterne

En af mine allerførste rigtige rockkoncerter var med Gasolin' i Tivolis Koncertsal i 1975. En i den grad skelsættende oplevelse for en 12-årig knægt, som grundfæstede et livslangt kærlighedsforhold til denne Larsens meritter. Selv om det ind i mellem er blevet sat på prøve. Sidste års mesterlige 'Øst for Vesterled' understregede dog, at den gamle hankat bestemt ikke er færdig med at pisse territoriet af.

Og her næsten 43 år efter sidder jeg i selvsamme sal (på næsten samme plads) til premiere på den såkaldte Kim Larsen-musical 'Midt om Natten', der selvsagt tager afsæt i Erik Balling-filmen af samme navn fra 1984 og selvfølgelig sangene derfra, som havnede på det stadig bedst sælgende danske album nogensinde.

Jeg skal da være ærlig og indrømme, at forventningerne ikke var helt så store som dengang i 1975. Men mindre kan også sagtens gøre det. Selv om man så alligevel ender med at blive skuffet.

Kurt Ravn spiller den aldrende Arnold (Erik Clausen), mens Gustav Wolther skal prøve at træde i Kim Larsens fodspor som Benny. Foto: Miklos Szabo

Der var egentlig en del fine ideer undervejs, men de kom aldrig rigtig til at spille sammen, og forestillingen endte derfor som en forunderligt livløs kombination af dårligt skuespil og halvlunken teaterkoncert. Og det er altså ikke det samme som en musical, hvor musik og handling i de bedste tilfælde går op i den berømte højere enhed og skaber noget helt særligt, som man kun finder i den både populære og forkætrede genre.

Tanken med at føre handlingen op til nutiden, og dermed give os et indblik i blandt andet Benny, Arnold og Susan Himmelblås videre skæbner efter Havejes fald, var som sådan ganske god, men blev martret af en del virkelig dårlige præstationer og en helt håbløs romance mellem (måske) Bennys søn Christoffer (Sigurd Holmen Le Dous) og en vis Rita (Henriette Katrine Lund). Og des mindre vi siger om Pernille Højmark som Kranen, des bedre.

Det udspiller sig således, at gulddrengen Christoffer møder den aldrende Arnold (Erik Clausens karakter i filmen, nu spillet af en skidt syngende Kurt Ravn) til sin mor, Susan Himmelblås, begravelse, og sidenhen opsøger ham for at få historien om hendes hemmelige fortid og - surprise - måske lære noget om sig selv og livets sande værdier.

Det bliver så Arnolds anledning til at tegne og fortælle, og dermed får stykket til at 'genopføre' nogle af hovedscenerne fra filmen. Man kan altså sagtens være med, selv om man aldrig har set filmen eller skulle have fortrængt den (hvilket sagtens kan være tilfældet, for den er jo ikke særlig god, hvis vi nu skal sige det, som det er). Også fordi enhver pointe bliver papirklippet ud i blokbogstaver, så alle kan være med (lige som i filmen, faktisk).

Jimmy Jørgensen, der sjovt nok fik sit gennembrud i Dr. Dantes Aveny 'Gasolin' Teaterkoncert' i 1994, spiller her rockerleder. Man skulle nok have ladet ham synge i stedet. Foto: Miklos Szabo

Som sagt: Hensigten med rammefortællingen er god nok, den er bare virkelig skidt udført. På den der måde, hvor man ikke spiller med hinanden, men taler ud i salen, som om man reciterede dårligt skrevne replikker (hvad man jo faktisk også gjorde).

Det havde man så måske kunnet bære over med, hvis sangene så bare havde siddet i skabet. Det gjorde de ikke. For nu at sige det så høfligt som muligt. For selvfølgelig havde man ikke bare nøjedes med sangene fra 'Midt om natten', men havde proppet showet med så mange hits fra karrieren (både solo og med Gasolin') som overhovedet muligt.

Der ud over den generelt tamme - men professionelle - udførelse blev jappet af sted uden den mindste respekt for materialet. Ofte med blot et enkelt vers eller omkvæd fra hver sang (38 af slagsen i alt), så man kunne komme hurtigt videre. Uden andet formål end at lefle for genkendelsens glæde. Det var som et potpourri spillet af et tredjerangs kopiband i en ind i mellem ganske flot iscenesættelse, som desværre ikke var spektakulær nok til at bortlede opmærksomheden fra den musikalske armod. Eneste lyspunkt var Allan Mortensen som Tusindfryd. Den mand kan stadig synge med en pondus, som ingen af de andre deltagere når blot tilnærmelsesvis.

Selv om bestemt ikke alt, hvad Larsen har rørt ved, er af lige høj kvalitet (og man her udelukkende var gået efter det øjeblikkeligt imødekommende), så er det alligevel sjældent, at man på så få timer hører så mange gode sange i så uinspireret en udførelse.

Enkelte af dem overlever (næsten) alligevel. Det siger dog mere om sangskriveren Kim Larsens kvaliteter end om forestillingens. Det hedder sig, at Jesus kunne gøre vand til vin. Her lykkes det instruktøren og manuskriptforfatteren Heinrich Christensen at lave det omvendte trick. Og 100.000 har allerede købt billet. De vidste selvfølgelig heller ikke, hvad de gik ind til. Til gengæld er det overstået på blot to timer og 40 minutter.

PS. Hvis man vil opleve en rigtig god musical, hvor alt går op i den ovennævnte hørere enhed, kan man med fordel i stedet bevæge sig lidt længere ud af Vesterbrogade til Det Ny Teater og se 'The Book of Mormon'. Det er mange, mange klasser over. Men man kan selvfølgelig ikke synge med på forhånd.

