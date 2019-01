Feministisk komiker prædikede for de allerede indviede

Kongerne af komik: Så meget tjener Anden, Øgendahl, Casper C. og de andre

Man ved, at man er kommet til feministisk stand-up, når man møder flere kvinder end mænd på herretoilettet i pausen. Eller som en god kollega (og erklæret feminist) bemærkede, da vi smøgede den i selv samme pause: 'Hvis man smed en bombe i Bremen her til aften, ville man på en gang udrydde to tredjedele af København feminister'.

Det var der heldigvis ikke nogen, der gjorde. Desværre blev der heller ikke smidt så mange mentale eller komiske bomber, at det for alvor væltede noget. Eller det gjorde der måske. Vi har bare hørt de fleste af dem før. Mest af alt havde man fornemmelsen af at overvære en prædiken for de allerede indviede.

Se også: For frækt for Facebook

Den 38-årige Sanne Søndergaards syvende soloshow havde fået titlen 'Kontroltaber', og er blevet lanceret som et forsøg undersøge den svære kunst både at være kontrolfreak og samtidig ind i mellem at turde give slip på kontrollen. Det var dog et tema, der blev forladt ret hurtigt, for i stedet at udvikle sig til endnu et frontalangreb på den hvide, heteroseksuelle mand.

Og ja, undertegnede tilhører netop denne afart af menneskeracen. Og skammer sig ikke engang over det. Aftenens taler har helt sikkert en relevant pointe i, at nogen mænd (tilsyneladende ret mange af dem) opfører sig som nogle dumme svin overfor det modsatte køn. Til gengæld er det også en pointe, hun efterhånden har luftet så mange gange - hendes tidligere shows har haft titler som 'Mandehader' og 'Sindssyg kælling' - at der ind i mellem gik rutine, selvsving og billige point i den.

Se også: Optræder for 100 nøgne mennesker

Showets egentlige dagsorden var da også et udfald mod stand-up miljøet som sådan, der ifølge Søndergaard er gennemsyret af lummer sexisme og decideret misogyni, og aftenens afsluttende svada kunne godt tolkes som en afskedstale til branchen som sådan. Hvilket ville være synd og skam for når Søndergaard er sjov, er hun faktisk rigtig sjov.

Hvis 'Kontroltaber havde været serveret som et foredrag eller et debatindkæg om kvindelige komikeres arbejdsforhold, havde det været et rigtig morsomt og sigende af slagsen. Men som comedy-show blev det - især i første halvdel - for enstrenget og skingert til at være egentlig vellykket. Det var da også ganske sigende for seancen som helhed, at Søndergaards vittigheder nede i salen oftest blev mødt med et samtykkende ja end egentlig latter.

Når midtjyder (Søndergaard er selv fra Ikast) over en kam bliver præsenteret som indskrænkede racister, er det muligvis morsomt både første og anden gang. Men ikke den syvende. Udfaldene mod navngivne kollegaer var sandsynligvis berettigede, men bar også mere præg af personlig vendetta end bidende humor. Og man behøver faktisk ikke bruge taletid på latterliggøre journalisten René Fredensborg. Det klarer han fint selv. Ej heller bitche over de manglende lommer i bukser til kvinder. Det er sgu for letkøbt. Og fjerner blot fokus fra de reelle problemstillinger. Man kan heller ikke just beskylde Søndergaard for at lide af overdreven selvironi.

Hvis hun nu var lige så sjov, som hun er vred, så ville hun være en af landets bedste komikere. Men det er hun ikke.