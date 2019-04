Zirkus Nemo fylder 20 år, så det er vokset ud af teenage-årene, men alderen tynger på ingen måde. Jubilæumsforestillingen er akkurat lige så forrygende forrykt som de 19 forestillinger, der er gået forud.

Og her taler jeg med en vis vægt, for jeg har set 18 af dem.

Jubilæet sætter straks fra forestillingens start sit præg på begivenhederne, så også af den grund vil jeg anbefale, at man kommer i god tid. Desuden er zirkusdirektøren ikke nødvendigvis blid over for de tilskuere, der kommer for sent.

Mister Magic

Showets egentlige stjerne er Søren Østergaard, der dukker op i et bredt udvalg af de inkarnationer, som han gennem årene har præsenteret os for.

Her er Fløjtemanden, der iklædt et kostume, som ville passe til Abba i bandets velmagtsdage, ikke fløjter ’Smuk som et stjerneskud’.

Den lumre Kim Tim, Mister Magic fra Rødovre, der normalt excellerer i lommebillard, fremtryller de mest forbløffende genstande fra sin gylp.

Bugtaleren Ernst Ditmar Bruchendorf Jr. slår til med et elendigt engelsk, der kun undergås af hans manglende talent indenfor bugtaleriet.

Klimakterieramte Marianne er der igen med nogle rotter, og hele Danmarks røde pølse, Ove Rudolf, stiller op med et nummer, der stort set ikke er der, men til gengæld involverer nogle voldsomt store rekvisitter.

Bager Jørgen

Alle disse roller spiller Søren Østergaard i første del, og han fremturer i anden.

Bager Jørgen er der naturligvis, men hans nummer går i bogstavelig forstand i kage i anledning af jubilæet.

Målermanden slår til med jubilæumsmålinger – nogle af dem i slowmotion. Han har også en del overraskende oplysninger, som for eksempel at Thyra Frank og Lars Løkke mødte hinanden første gang som henholdsvis FPF’er og FDF’er.

Den viden var ny for mig, og den kom tilsyneladende også bag på Målermanden.

Smadremanden er der begribeligvis også. Denne gang med en variation over det velkendte nummer med den oversavede dame. En forunderlig oplevelse.

Og op mod finalen dukker Søren Østergaard op som klassisk klovn. Et smukt vidnesbyrd om manden kærlighed til cirkusset, som forlener hele forestillingen med blid poesi.

Konfetti

Også blandt de artister, der omgiver de mange udgaver af zirkusdirektøren, er der gengangere fra tidligere år, og det er fint.

Især er den finske tryllekunstner Marko Karvo forrygende, når han tilsyneladende ud af den tomme luft fremtryller enorme mængder fjerkræ med tilhørende bure.

Og endnu engang græd jeg af grin til gummimanden Captain Frodo, der mod al sund fornuft presser sin krop gennem to tennisketchere i en sky af konfetti.

Jeg kunne blive ved, men gør det ikke.

Zirkus Nemos 29 zirkusvogne triller de kommende måneder landet tyndt, og de kommer nok også nær dig. Her lyder mit råd:

Find Nemo!