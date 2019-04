'Game of Thrones': Det afgørende slag

SPOILER-ADVARSEL: Hvis du endnu ikke har set tredje afsnit i den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' og absolut ikke ønsker at vide noget som helst om handlingen, skal du stoppe med at læse nu.

Så skete det! Det store slag, som på mange måder er kulminationen på de forudgående 69 afsnit blev endelig udløst. Kampen mellem de levende og de døde. Intet mindre. Og de mange økonomiske og kreative muskler, som 'Game of Thrones' har at gøre godt med kunne ses i stort set, hver eneste scene. også selv om alle 80 minutter foregik i halvmørke.

Det blev så også afsnittet, hvor vi måtte sige farvel til en del af persongalleriet, men måske nok færre af de helt centrale personer end man på forhånd havde regnet med.

Afsnittet var formet som en lang, men aldrig stillestående kampscene, hvilket ikke efterlod megen plads til de intriger og magtspil, som er det egentlig fascinerende ved serien. Her var det ikke alles kamp mod alle, så meget som alles kamp mod de døde. Men nu hvor den batalje tilsyneladende er vundet (man ved jo aldrig med 'Game of Thrones'), og den fælles ydre fjende er væk, så bliver det jo blot så megen mere plads og tid til det dødelige rænkespil om Jerntronen.

Og her er alle mandater tilsyneladende stadig i spil. Ingen af de seriøse bejlere måtte strække våben her i nat, så alt er stadig muligt. Hvilket betyder, at der er lagt op til en sindsoprivende finale i de kommende tre afsluttende episoder. Hvordan det kommer til at gå, kan man kun gisne om.

For hvis der er noget, man ikke kan beskylde 'Game of Thrones' for, så er det forudsigelighed. Og da serien nu er længere fremme end bøgerne, så er det kun de involverede, som kan gisne om, hvordan det kommer til at gå. Men mon ikke vi kommer til at se en del til Cersei, der kunne bruge dette afsnit til at samle kræfter, mens de andre brugte deres sidste?

Det er i det hele taget imponerende, hvordan så stort et maskineri, som 'Game of Thrones' er, formår at holde så tætte skotter, at intet slipper ud. Men det betyder jo blot, at spændingen heldigvis forbliver intakt for de mange millioner af fans verden over. Men hvordan pokker, man skal nå at få bundet alle de sløjfer, uden at ty til alt for nemme løsninger, bliver i alle betydninger af ordet spændende at se.

Vi sidder i hvert fald klar næste søndag nat.

Medv.: Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey m.fl.