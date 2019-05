'Game of Thrones'-dom: Historisk kedeligt

SPOILER-ADVARSEL: Hvis du endnu ikke har set sjette afsnit i den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' og absolut ikke ønsker at vide noget som helst om handlingen, skal du stoppe med at læse nu.

Hvad har 'Game of Thrones' og 'Matador' til fælles?

Der har i mange lejre været generel enighed om, at successerien 'Game of Thrones' har haft svært ved at holde niveauet her i ottende og sidste sæson. Ikke fordi det har skortet på imponerende kampscener og den slags, snarere tværtimod, men simpelthen fordi manuskripterne hele vejen igennem ikke har været gode nok denne gang.

Det kan der være mange årsager til - eksempelvis at man ikke længere har bøgerne at læne sig op ad. Budgettet (cirka 100 millioner pr. afsnit) kan i hvert fald ikke forklare det. Men det virker simpelthen som om, at slutningen ikke har været tænkt ind undervejs, og man så har siddet og revet sig i håret, mens man har skulle finde på mere eller mindre (mest det sidste) plausible måder at få bundet sløjfer på de mange handlingstråde.

Børn døbes Arya og Khaleesi

Det har ofte resulteret i hovsa-løsninger, der har efterladt tilskueren med en lidt flad smag i munden. Noget af det forjagede kunne måske have været undgået med lidt flere afsnit end de blot seks (dog rimelig lange) af slagsen, som man af uransagelige årsager havde valgt at lukke med.

En nem måde at slippe af med folk på, er jo at slå dem ihjel - så er den tråd ligesom afsluttet. Så det gjorde man i et væk her i den afsluttende omgang. Det har man selvfølgelig også gjort i de foregående sæsoner, men der har som regel været en eller anden mening med galskaben. Den var ofte svær at få øje på her.

Se også: 'Game of Thrones'-stjerner: Disse scener har chokeret os mest

Og sidste afsnit i sidste sæson var måske det hidtil ringeste af slagsen. Her snakker jeg ikke blot om sæson otte, men om samtlige 73 kapitler, som serien endte med at løbe op på. En ting er, at man kan være uenig i de valg forfatterne træffer. Sådan vil det vel altid være, når man har et så engageret og passioneret publikum, som det er tilfældet med 'Game of Thrones'. Noget andet - og meget værre - er, når det simpelthen er kedeligt.

Meget har man måske kunne beskylde 'GoT' for, men kedeligt har det safsuseme ikke været. Men det var ikke desto mindre tilfældet med finaleafsnittet, der mestendels mindede om at se en bold punktere i slowmotion. Et decideret antiklimaks.

Se også: Fans raser: Over 200.000 vil have ny sæson

Man kan harcelere over mange enkeltelementer, men de flest af dem havde nok været til at leve med, hvis helheden havde virket overbevisende. Det gjorde den så absolut ikke her til sidst, hvor det udelukkende virkede, som om man skulle have afsluttet lortet ud fra devisen: Tag pengene og løb.

Den afsluttende sæson var simpelthen præget af mangel på kærlighed og tro på stoffet. Hvis man så skal tage ja-hatten på, og sige noget positivt om det, så betyder skuffelsen jo, at savnet bliver til at overse. Men alligevel brandærgerligt, at en så overvældende serie skal ende sine dage med så sølle en dødsrallen.

Medv.: Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey m.fl.