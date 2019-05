'Game of Thrones': Enden er nær

På trods af de efterhånden virkelig mange timers spilletid er der ikke skyggen af træthed over successerien, som bliver ved med at fascinere og overraske

SPOILER-ADVARSEL: Hvis du endnu ikke har set fjerde afsnit i den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' og absolut ikke ønsker at vide noget som helst om handlingen, skal du stoppe med at læse nu.

Den store krig er slut. Nu er det tid til den sidste krig. Efter sidste uges monumentale slag bliver der ikke brugt megen tid på at komme til hægterne i 'Game of Thrones', hvor den endelige kamp om Jerntronen står lige for døren. Og at dømme efter Daenerys Targaryens afsluttende blik her lidt over midtvejs i den afsluttende sæson, bliver det blodigt. Meget blodigt.

Tyrion Lannister prøvede ellers at overtale sin søster til 'en mindelig ordning', men den slags ligger som bekendt ikke til Cersei. Og nu, hvor den ydre fælles fjende er overvundet, er det nok også kun et spørgsmål om tid, før de indgåede alliancer falder fra hinanden. Jamie er allerede på vej hjem igen på trods af sin ridderlige affære, og det er nok kun begyndelsen på enden.

Mon eksempelvis Daenerys kan leve med, at tronen retteligt tilhører Jon Snow uanset om han vil have den eller ej? Og lur mig, om Sansa ikke også pønser på et eller andet. Og hvad er egentlig Arays dagsorden nu? Sådan kunne man blive ved, men nu er der altså blot to afsnit tilbage til at løse alle rænkespillene, og jeg må indrømme, at jeg for længst har opgivet at gætte på, hvordan det ender.

Men det uforudsigelige er jo netop noget af det mest fascinerende ved 'Game of Thrones'. Hvor mange gange i de forudgående sæsoner har man ikke fået revet tæppet væk under fødderne, netop som man troede, at man vidste, hvor man havde personerne? Eller dragerne for den sags skyld.

På trods af alle de kabaler, der skal gå op, er der dog stadig intet forjaget eller kortfattet over de afsluttende afsnit, der fortsætter med at lade historien folde sig ud i noget, der ligner et naturligt tempo, uden at forfalde til nemme løsninger eller decideret usandsynligheder - altså inden for rammerne at det meget fantasifulde univers.

Det er ganske enkelt imponerende, hvordan men efter så mange timers spilletid stadig kan holde gejsten gående og spændingen intakt. Modsat mange andre længerevarende serier har der stort set ikke været formdyk eller metaltræthed at spore undervejs, og selv om nogle afsnit selvfølgelig har været mere vellykkede end andre, har bundniveauet været tårnhøjt hele vejen igennem, og intet tyder på, at man er ved at miste pusten, her hvor målstregen efterhånden kan anes i horisonten.

Det eneste, jeg egentlig tør tippe på, er, at uanset hvad udfaldet end bliver, så skal dværgen nok klare sig.

Medv.: Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey m.fl.