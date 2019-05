'Game of Thrones': Nu er det alvor!

SPOILER-ADVARSEL: Hvis du endnu ikke har set femte afsnit i den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' og absolut ikke ønsker at vide noget som helst om handlingen, skal du stoppe med at læse nu.

Hvis man troede, at grusomhederne var toppet med det store slag i tredje afsnit af den afsluttende sæson af 'Game of Thrones', så kan man roligt tro om igen. For blodbadet fortsætter i den grad her i næstsidste ombæring, der kredsede omkring det afgørende slag mellem de to dronninger Daenerys og Cersei. Og så var det også afsnittet, der bød på en dødelig tvekamp mellem seriens to 'danskere' Euron Grejoy og Jamie Lannister.

Og så blev der i den grad lagt op til det store opgør mellem Jon Snow og Daenerys, da Dragemoderen for alvor afslørede sit indre monster. Hun tog bogstavelig talt ingen fanger, da hun valgte at brænde King's Landing ned til grunden - inklusive dens mange uskyldige beboere. Det kommer Jon Snow nok ikke til at tilgive hende, hvis vi kender ham ret.

Danskerne stjal showet i 'Game of Thrones'

Det blev mere end antydet, at Cersei og Jamie gik i døden sammen her til sidst, men nu er det jo 'Game of Thrones', så intet er sikkert, før vi har set lig på bordet. Dem så vi dog også en del af, og dette femte afsnit blev afskeden med en del af seriens faste karakterer, der alle til hobe omkom på smertefuld vis. Mon ikke, at dette var seriens hidtil voldsomste afsnit? Det var i hvert fald ikke for børn.

På trods af den flotte iscenesættelse er det svært ikke at sidde tilbage med en lille følelse af, at der er noget forjaget over afslutningen af 'Game of Thrones'. Nu har man brugt så lang tid på at bygge karaktererne op i de foregående syv sæsoner, og så kan man nærmest ikke få dem slået hurtigt nok ihjel.

Og selv om Daenerys har meget at være sur over, så forekom hendes blodrus måske også en anelse umotiveret. Men det handler måske om, at det så bliver nemmere at bære, når Jon Snow (sikkert i samarbejde med Tyrion) i sidste afsnit sandsynligvis gør det af med hende? Og hvorfor i alverden vi skulle bruge så megen tid på at se Arya Stark vælte rundt i murbrokkerne blev heller aldrig rigtig klart. Noget dramatisk formål tjente det i hvert fald ikke.

Det virkede i det hele taget som om, at der denne gang var brugt flere kræfter i den tekniske afdeling end ved skrivebordene, hvilket ærlig talt er lidt synd, når man nu har med en så god og kompleks historie at gøre.

Men spektakulært og underholdende, det var det uden tvivl. Det må man lade dem.

Medv.: Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey m.fl.