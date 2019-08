Håbløs tv-serie: Er det for sjov?

Haj haj til håbløs krimiserie

'Bite Club' (Viaplay)

**

'Bite Club' lyder som en joke, men nej - den er god nok. Desværre. Foto: Viaplay

'Det er ligesom 'Bones' bare med hajer og uden charme'. Så enkelt kan man egentlig beskrive krimiserien 'Bite Club' - ja, det hedder den faktisk - som nu er at finde på Viaplay.

Serien, der handler om en gruppe, der alle er hajangreb-overlevende, som blive jagtet af en seriemorder, fejler i sin jagt på at være en krimiserie med glimt i øjet.

Man bliver undervejs i tvivl om, om det hele er for sjov eller alvor. Uanset hvad, så er projektet mislykket. Serien skal dog have ros for, at enkelte scener er meget flot filmet.

Lunken koreansk sejr

'Rookie Historian Goo Hae-Ryung' (Netflix)

***

'Rookie Historian Goo Hae-Ryung' kunne faktisk være ganske interessant. Det er bare så pokkers nemt at blive distraheret af den pjattede overflade. Foto: Netflix

Asien er i den grad begyndt at røre på sig på Netflix - for det første er anime begyndt at fylde mere, men også liveaction serier er begyndt at vinde indpas.Desværre er det som om at disse påtager sig en amerikansk stil i stedet for at holde fast i den asiatiske visuelle stil.

Dog er 'Rookie Historian Goo Hae-Ryung' en undtagelse. Serien er flot og berører interessante emner - blandt andet ligestilling, viden og kultur. De tunge emner bliver dog præsenteret med en fjollet distance, og det er en skam.

Hvor mange overfladiske serier forsøger at fremstå dybe, så er 'Rookie Historian Goo Hae-Ryung' en dyb serie, som fremstår overfladisk.

Herlige stoffer

'Pico da Neblina' (HBO Nordic)

*****

Høj energi, indsigt og godt skuespil. 'Pico da Neblina' en af de serier, som er værd at holde øje med. Foto: HBO Latin America

I en nær fremtid er marihuana blevet gjort lovlig - og Biriba er en pusher, som nu har fået lidt af en forretning op at køre. Det er den forholdsvis simple historie bag den brasilianske HBO-serie 'Pico da Neblina'.

Der er i skrivende stund blot udkommet ét afsnit, men det tegner interessant. Historien synes banal, men er fortalt med virkelig god energi og en masse overskud.

Det hele virker legende let, men ser man efter, så virker de enkelte skud velovervejet og skuespillet er rent faktisk meget naturligt.