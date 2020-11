Han har gjort det igen

Anders Thomas Jensen er en af vores flittigste og mest alsidige manuskriptforfattere, hvis talent strækker sig fra Dogme-film som 'Mifunes sidste sang' over komedier som 'Solkongen' til en stor del af Susanne Biers film.

Nå ja, så har han også vundet en Oscar (for kortfilmen 'Valgaften') samt i en alder af blot 48 år allerede indehaver af en æres-Bodil for sin samlede indsats i dansk film.

Det er med andre ord en rutineret og mangesidig herre, vi har med at gøre, men når han selv står bag kameraet, har han sin helt egen tone. Hans fire foregående film som instruktør, 'Blinkende lygter' (2000), 'De grønne slagtere' (2003), 'Adams æbler' (2005) samt 'Mænd og høns' (2015) har alle nyklassikkerstatus med deres ofte morbide og altid kulsorte humor tilsat et skvæt ultravold.

Viggo Mortensen tilgiver alt

Men modsat eksempelvis Tarantino er han aldrig kynisk, men altid empatisk overfor sine karakterer, og hans historier har ofte karakter af moralske fabler.

Vold og skydevåben er som altid en del af paletten i Anders Thomas Jensens film. Foto: Rolf Konow

I 'Retfærdighedens ryttere' befinder vi os som altid i Jensens film blandt en gruppe marginaliserede mænd. I dette tilfælde den netop hjemvendte krigsveteran Markus (Mads Mikkelsen), statistikeren Otto (Nikolaj Lie Kaas) samt computernørderne Emmenthaler (Nicolas Bro) og Lennart (Lars Brygmann).

De har alle mistet fundamentet i deres liv og samles via den togulykke, der netop har slået Markus' kone ihjel. For var det nu også en ulykke? Det mener Otto, der selv var til stede, bestemt ikke, men peger i stedet på et attentat planlagt af rockeren Kurt (Roland Møller - selvfølgelig).

Markus' (Mads Mikkelsen) kaldes hjem fra krigen, da hans koner er blevet dræbt i en togulykke. Foto: Rolf Konow

De fire musketerer begiver sig nu ud på et hævntogt, der ikke udvikler sig helt som planlagt, alt imens de skal forsøge at skjule deres tvivlsomme foretagende for Markus' datter Mathilde (Andrea Heick Gadeberg). Hvordan det går med det, må man selv se i biografen. Vi skal blot røbe, at det er konstant underholdende, grotesk morsomt, ret uforudsigeligt, ind i mellem ganske blodigt og ofte decideret rørende.

Lars Brygmann er ny på holdet, men falder godt ind. Foto: Rolf Konow

Jensen formår igen at docere sin blanding af grotesk realisme og moderne eventyr på den helt rigtige måde, og de fire hovedrolleindehavere stortrives tydeligvis med deres absurde figurer. Mikkelsen, Lie Kaas og Bro er jo gamle kendinge i Jensens finurlige universer, men Brygmann falder naturligt ind på holdet. Fremhæves må også stortalentet Andrea Heick Gadeberg, der på ingen måde falder igennem overfor de garvede veteraner.

'DR gør det igen'

Jensen vil som vanligt mere end bare at få et par timer til at gå, og trods de fornuftsstridige verdener hans fortællinger udspiller sig i, så indeholder hans film altid et tema eller en lære om man vil. Denne gang kan den måske opsummeres med C.V. Jørgensen linjen, 'du kan tro lige hvad du vil, men tro skal der til'. Budskabet serveres dog så underfundigt, at det aldrig føles anmassende eller påklistret.

Jeg tror sgu, at Jensen har lavet sin femte klassiker på stribe. Det er da ret godt gået.