Her er Danmarks mest undervurderede tv-serie

'31' (Xee)

*****

Hvad gør man, når man lige har rundet de 30, er arbejdsløs, single, træt af Tinder og får let panikangst af at se på sine venner flytte sammen, få børn og familiekalender? Man laver en serie om det. Det gjorde Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag, og 29 blev den bedste danske dramakomedieserie i årevis.

Webserien er fiktion, men Julie og Jesper spiller selv hovedrollerne som Julie og Jesper. Og det kan føles i hver eneste scene – når Julie forgæves dukker sig for at undgå eks’en og hans nye baby i storcenteret, eller når Jesper slentrer rundt med en latte i hånden og lufter sine usikkerheder til Julie – at serien er baseret på et virkeligt venskab og virkelige 30-årskvaler.

I sæson tre er vennerne blevet 31 år, og serien har igen hævet ambitionerne med modig og nuanceret karakterudvikling, når Jesper pludselig forelsker sig i sin bedste ven Julie – eller er det bare endnu et symptom på identitetskrise?

Lejemorder i midtlivskrise

'Barry' (HBO Nordic)

*****

Uanset om man er i humør til sort humor, action-pakket suspense eller romantisk drama, så skal man slå et smut forbi Barry. Bill Hader, en af Hollywoods sjoveste skuespillere og manuskriptforfattere, har ramt en næsten umulig genre-cocktail i dramakomedieserien om Barry, lejemorderen i midtlivskrise, der meget hellere vil være teaterskuespiller.

'The Sopranos' lærte os at føle med en gangsterboss, der gik til psykolog.

'Barry' lærer os både at føle med og grine af dræberen, som uddeler nakkeskud uden at fortrække en mine, men smelter til Shakespeares replikker. Politiet er i hælene på stakkels Barry, når sæson to skydes i gang med et brag 1. april.

Godt, gammeldags action-drøn

'Triple Frontier' (Netflix)

****

I 80’erne – før droner, før cyberkrig – kunne en action-helt i itureven t-shirt løse verdenssituationen med de bare næver, eventuelt en tung gøb. Netflix har lavet en ny action-film af den gammeldaws skole, hvor fem elitesoldater vil bestjæle en narkokonge i junglen med de bare næver, plus et par tunge gøbber.

Eneste moderne indslag er skudsikre veste over t-shirten. Og så en moralsk lussing til USA’s militær anno 2019, der tager så ringe vare på sine veteraner, at de selv må sikre pensionen med én sidste mission, ikke for fædrelandet, men for egen vinding.

Men Ben Afflecks fornemste opgave i 'Triple Frontier' er nu engang at sparke røv, som dengang 'Rambo' var ung.

