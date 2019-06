Her er serien der tager røven på dig

Fantastisk skrald

'Doom Patrol' (HBO Nordic)

****

En umage gruppe, der i den grad kommer med en skramlet fortid. Foto: Bob Mahoney/HBO Nordic

- Anmeldere... Hvad ved de? De vil hade den her serie.

Så opmuntrende lyder det med et smil på læben i første afsnit af serien 'Doom Patrol'. Og udtalelsen burde egentlig være sand. Billeder fra serien ligner noget, der er løgn. Den er produceret af DC Comics, der stod bag makværker som 'Batman v. Superman', 'Justice League' og 'Suicide Squad'. Men denne serie er alt, hvad sidstnævnte gerne ville være. Portrætteringen af den umage samling af tragiske sjæle, som forsøger sig som superhelte byder på smukke billeder, skarp humor, menneskeligt drama og god gammeldaws spænding.

Man kan ikke få øjnene væk fra skærmen, når denne lille perle triller over skærmen, på trods af, at den ikke er synderligt original eller banebrydende, men den formår at sno sine klichéer på en måde, der lidt tager røven på en. Så er du på jagt efter en underholdende omgang tv-skrald, så er 'Doom Patrol' lidt en... Ja, perle.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Når dumme mennesker prøver at være kloge

'What/If' (Netflix)

**

Det er svært ikke at trække på smilebåndet, når Renee Zellweger er på skærmen - og det er da to stjerner værd. Foto: Adam Rose/Netflix

Renee Zellweger har de senere år primært stjålet mange overskrifter for sit nye plastik-prægede udseende. Det ommøblerede ansigt kan dog til tider lægges i passende folder. Og på en forskruet måde passer det til denne plastikudgave af 'Black Mirror'.

Zellweger er den eneste, der er delvis underholdende (lidt en guilty pleasure) at se på i denne fadæse af en serie. Mike Kelley, der er manden bag 'What/If', er vant til at lave middelmådige dramaer, men han prøver her at skabe et dybt, underfundigt og samfundsspidende drama - men hele miseren minder mest af alt om en gymnasieelev, der tror, at han kan få topkarakter i samfundsfag ved at sige, at Hitler var en kontroversiel statsleder.

Historien er uoriginal, skuespillet virker som en parodi og historiens pointer er latterligt banale. Faktisk passer titlen 'What if' meget godt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Historiske personer i flammer

'Historical Roasts' (Netflix)

***

Jeff Ross optræder altid med passion og energi. Desværre er der nogen desperate folk bag ham, som sælger ud af hans talent. Foto: Netflix

'Hvad fanden kan de ellers finde på?' Det er lidt den tanke, man sidder med, når man ser seneste skud på streaming-stammen inden for genren 'roasting'. 'Roasting' er det kendte greb inden for komik, hvor en kendt personlighed lader sig grille af komikere - og den ukronede konge for denne genre er Jeff 'The RoastMaster General' Ross.

Han må snart have grillet alle (lige fra Justin Bieber til Donald Trump), og han er bare sjov! Genren er ved at være udkørt, og 'Historical Roasts' på Netflix, hvor historiske karakterer får en verbal overhaling, virker som et krampagtigt forsøg på at holde genren i live.

Når alt dette er nævnt, så er det svært ikke at udstøde flere grin, når tovholderen, Jeff Ross, slår sig løs. For helt ærligt; han har bare styr på sit håndværk.