I åben krig med DR og TV2

Tv-serier er som bekendt det nye sort, og de dage, hvor DR og TV2 var enerådende på det danske marked, er for længst overstået. Kanal 5 har haft den ambitiøse 'Gidseltagningen' på programmet, Netflix den skuffende 'The Rain' og Viaplay lancerede sidste år det veloplagte gavtyvedrama 'Friheden' med bl.a. Lars Ranthe og Lene Maria Christensen.

Nu er Viaplay på banen igen med politiserien 'Den som dræber - fanget af mørket'. Hvis titlen lyder lidt bekendt, er det såmænd ikke så underligt. Der er nemlig tale om en 'fortsættelse' af TV2s serie af samme navn fra 2011, der også blev til en mislykket spillefilm i 2012 instrueret af Birger Larsen og med Jakob Cedergren og Laura Bach i de bærende roller.

Det er dog egentlig kun navn og tema, de to serier har til fælles, og det skyldes nok primært, at serien i sin tid blev en stor succes i Sverige og Norge (faktisk betydeligt større end herhjemme), hvor Viaplay også er en stor spiller. Men hele holdet både foran og bagved kameraerne er blevet skiftet ud.

Instruktionen er lagt i hænderne på Carsten Myllerup, der tidligere har stået bag julekalenderne 'Jesus og Josefine' (2003) og 'Juleønsket' (2015) samt diverse andre tv-serier som 'Sommer' og 'Anna Pihl'. Historien er skrevet af Ina Bruhn, der også har et længere c.v. med diverse film og tv-serier fra 'Nikolaj og Julie' til 'Rita'. Den oprindelige ide blev undfanget af krimiforfatteren Elsebeth Egholm, men hun er heller ikke inde over længere. Det gør ikke noget.

Hovedrollerne bliver spillet af Kenneth M. Kristensen og Natalie Madueño, som henholdsvis politimanden Jan og psykologen/profileren Louise. Historien er som sådan ikke voldsomt original. En ung kvinde er forsvundet, og et ti år gammelt lig af en anden ung kvinde dukker op. Jan aner en sammenhæng, og vi har altså pludselig med en seriemorder at gøre.

Han tilkalder Louise, der egentlig har forladt politiet - hvorfor ved vi (endnu) ikke - og arbejder som terapeut på et hjem for voldsramte kvinder. Jan har også sit at slås med - han er netop blevet skilt - og 'Den som dræber - fanget af mørket' er i det hele taget et destillat af genrens konventioner - for nu ikke at sige klichéer. Mon ikke at morderen også har haft en svær barndom?

Der bliver altså på ingen måde fucket med formen, som man eksempelvis ser det i 'True Detective', og 'Den som dræber - fanget af mørket' vinder ingen bonuspoint for originalitet, men udførelsen og engagementet fejler intet. Den er en del bedre end sit forlæg, så sporene derfra bør ikke skræmme en væk. Hvis man ønsker gedigen underholdning af den mere morbide slags, kan man gå langt værre steder hen end her.

Og så i øvrigt glæde sig over, at der er kommet nye spillere på banen. Det kan i det lange løb kun være med til at højne niveauet generelt.

Medv.: Kenneth M. Kristensen, Natalie Madueño, Peter Mygind, Signe Egholm Olsen m.fl.