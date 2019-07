Ikke så Strange, så det gør noget

Ekstra Bladet stiller her skarpt på tre serier, du kan streame netop nu

Ikke så Strange

Stranger Things sæson 3 (Netflix)

****

De unge mennesker er tilbage, og denne gang er det ikke bare monsteret, som er det store problem. Det er også de skræmmende teenageår. Foto: Netflix

Da første sæson af 'Stranger Things' landede på Netflix, tog den streamingverdenen med storm. De skæve personligheder, der kæmpede mod monstre fra en anden dimension, 80'er-nostalgien og det sære univers var et serie-knockout, som stadig slår fra sig.

Desværre smittede stilen af på næsten alt andet, og 80'er-nostalgien hænger snart denne anmelder langt ud af halsen. Da 'Stranger Things sæson 2' så dykkede i kvalitet, begyndte alarmklokkerne at ringe. Men heldigvis hæver sæson tre niveauet igen.

Monsterverdenen er dog ikke ligeså interessant og lokkende - til gengæld er karakterernes samspil blevet mere interessant, og børnenes rejse ud i teenagelivet er en omgang velfortalt letbenet drama. Serien må dog snart gerne slutte, inden den ender med at blive en parodi på sig selv.

Kedelig mystik

The Rook (CMore)

***

Der er ikke meget karisma i denne thrillerserie, der er lige lovligt for let på tå. Foto: CMore

I disse tider, hvor streamingtjenester og serier er det helt store, er der rigeligt af gode, fængslende historier at kaste sig over på sine devices.

Nogen gange har man dog bare brug for en thrillerserie, som man kan ligge og halvsove til. Dette lader 'The Rook', der handler om en ung kvinde, der forfølges af mørke kræfter, på overfladen til at være.

Desværre er en rodet historie og ukarismatiske karakterer med til at skubbe seeren væk, og man keder sig hurtigt.

Top hiphop

Atlanta sæson 2 (Viaplay)

*****

'Atlanta sæson 2' er langt om længe at finde på en dansk streamingtjeneste. Og den skuffer ikke. Foto: Viaplay

Multikunstneren Donald Glover er snart ved at blive en moderne kong Midas. Ikke alene bliver det, han skaber, set og hørt en masse - det er også kvalitetsmæssigt i top.

Nu er anden sæson af hans hitserie 'Atlanta', der omhandler tre unge mænd, der sammen forsøger at slå igennem i hiphopverdenen, endelig landet på Viaplay. Og ikke nok med, at den holder det høje niveau fra sæson et. Den gør det sgu bedre.

Glover kan stadig variere sin samfundsskildring og -kritik fra kirurgisk præcision til eftertrykkelige hammerslag. Det er dog svært at se, hvor serien skal hen, og hvordan den skal ende, uden at fortællingen løber ud i sandet.