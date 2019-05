Forbandet yngel

'The Society' (Netflix)

**

Gud, hvor kan det være hårdt at være ung. Hvis du ikke vidste det... Foto: Netflix

Har Netflix først fundet en formel, som lader til at virke, så kan du trygt stole på, at der kommer et væld af serier, der benytter sig af denne.

'The Society' har efterladenskaber af '13 Reasons Why', 'The 100' og 'Riverdale', og man kan godt forstå hvorfor, da disse har nydt stor succes. 'The Society' byder dog ikke på noget nyt - blot ringe skuespil og øretæveindbydende karakterer.

Serien om en gruppe rige, unge mennesker, der pludselig befinder sig i en parallel dimension uden forældre, har en pæn overflade, men ingen substans - og taler i øvrigt ned til sit publikum. Fy skamme.

Top-middelmådig agent

'Deep State' (Viaplay)

***

En forhenværende agent bliver hevet tilbage i trøjen. Lyder det bekendt? Foto: Viaplay

En sen, stille forårsaften, hvor man som natteravn har lyst til at blive siddende på sin pind med et glas rødvin, kan hurtigt kalde på en stemningsfuld thrillerserie.

'Deep State' er et godt bud på en sådan serie. Den handler om en tidligere MI6-agent, der bliver kaldt tilbage på job, hvilket viser sig at have store konsekvenser. Ja, det har man jo ligesom set før. Og serien byder i og for sig heller ikke på noget nyt. Men folkene bag og foran kameraet kan deres kram, og serien er anstændigt skruet sammen.

Sidder du en sen aften og har lyst til en thrillerserie, så er 'Deep State' et solidt bud. Du skal dog ikke forvente en stor, rød, saftig bøf - for du får bare en hamburger. Men det kan jo også være lækkert nok.

Jorden er på vej lige lukt i helvede

'Miracle Workers' (HBO Nordic)

***

Steve Buscemi ER tæt på at være guddommelig. Han kan dog ikke hive denne serie helt op. Foto: HBO Nordic

Jeg blev faktisk ret begejstret, da jeg tændte for 'Miracle Workers', men blev desværre hurtigt ret skuffet.

Altid fremragende Steve Buscemi spiller Gud, og den bygger på en meget sjov ide; Himlen fungerer som et helt almindeligt firma. Gud er chefen, men han er deprimeret og vil derfor gøre en ende på verdenen.

Man køber hurtigt præmissen, og det er underholdende. I ti minutter. Så bliver det hurtigt trivielt og langt i spyttet. Seriens skuespillere (udover Buscemi) er utroværdige, og dens pointer er ret banale.

En god ide skal dog belønnes, og det samme skal en velspillende Buscemi. Så serien kan lige nøjagtig prale af at være middelmådig.