Kæmpe kiks fra Netflix

Madeleine udnyttes

'The Disapearance of Madeleine McCann' (Netflix)

*

Efter mesterstykker som ' The Jinx' og ' Making a Murderer' banede vejen, har ethvert krimimysterium med respekt for sig selv fået en true crime-serie. Netflix har nu kastet penge efter den næste sikre sællert, lille Madeleine McCann, som forsvandt sporløst fra familiens ferielejlighed i Portugal i 2007, kun tre år gammel.

Det er næsten imponerende, hvor grundigt ' The Disapearance of Madeleine McCann' på samme tid kan forarge og dødkede i otte stive timer.

Chris Smith interviewer over 40 personer om sagen, der oprulles fra start til slut i snegletempo. Desværre kommer han ikke frem til noget nyt. Ikke engang en eftertanke, som kan forsvare at føje endnu et kapitel til det mediecirkus, som serien selv klandrer for at skade efterforskningen.

Madeleine McCanns forældre har nægtet at optræde i serien med den begrundelse, at den ikke bidrager positivt til opklaringen af, hvad der er sket med deres datter. Man kan kun give dem ret. Dens eneste bidrag er en sund skepsis for true crimegenren, der risikerer at sejre sig selv ihjel.

Robotterne invaderer

'Love, Death & Robots' (Netflix)

****

Robotterne kommer, og de tager dit job. Det kan vi lige så godt vænne os til, minder den fremtidsbegejstrede serie ' Love, Death & Robots' om.

Afsnittene varer mellem otte og 17 minutter, og de er alle computeranimeret i vidt forskellige stilarter. De fortæller alle hver sin hittepåsomme historie. Eneste fællestræk er, at de handler om kærlighed, død og selvfølgelig robotter.

Der er beskytter-robotter, røver-robotter, magtliderlige robotter og en skål superintelligent yoghurt. Serien er en neonfarvet eksplosion af nye idéer, der er skiftevis fjollede og skarpe.

Taberne der slår vinderne

'Losers' (Netflix)

*****

Millisekunder kan afgøre, om en atlet skriver sig ind i sportshistorien, eller om hun bliver buhet ud af stadion. Nu sørger dokumentarserien ''Losers' for, at elitesportens tabere ikke bliver glemt.

Det viser sig, at deres historier fascinerer mere end vindernes.

Der er maratonløberen, som bliver fanget i en sandstorm. Der er fodboldspilleren, som bliver angrebet af en politihund på banen.

Der er den ekvilibristiske sorte kunstskøjteløber, som bare ikke er ' elegant nok' - eller måske hvid nok - i dommernes øjne. Hvert afsnit er en finurligt rørende beretning om en sportsstjerne, der har tabt, men langtfra er en taber.

