Kæmpe TV2-kiks: 'Man tror nærmest ikke sine egne øjne'

Åh nej: Endnu en tåbelig dansk film

Ny tv-serie der handler om knas i parforholdene i 40-års-alderen i den kreative klasse. Hvordan har de dog fundet på det? Men det er ikke desto mindre omdrejningspunktet i den nye dansk/norske tv-serie 'Mellem os', der netop har haft premiere på TV2.

Og ja, det er fuldstændig lige så fladt, forudsigeligt og uinteressant, som man forestiller sig.

Vi følger to par, danske Nanna (Lærke Winther) og Kasper (Johannes Nymark) samt de tilflyttende nordmænd Merete (Agnes Kittelsen) og Joachim (Nicolai Cleve Broch, der også er idemand bag serien).

Tanken bag den geografiske sammensætning synes vist mest at være, at man så har kunnet få både TV2 Danmark og TV2 Norge til at spytte i kassen.

Se også: Scorer stort job på TV2

Nanna og Merete er gamle veninder og har netop startet et firma sammen - vist noget med apps, men det ikke så væsentligt i denne sammenhæng. Det er det derimod, at Nanna og hendes ti år yngre kæreste Kasper, der har en fortid som trommeslager i et populært rockorkester, rigtig gerne vil have et barn. Det går dog ikke så godt med det - hvorfor får vi at vide i afsnit to.

Nanna og Joachim - han har sagt sit lærerjob op for at blive kunstfotograf - som har en søn på 10 år, er tilsyneladende det perfekte match, som har alt kørende for sig, bortset fra at hun begynder at flirte med en ekskæreste og han har lidt svært ved at få gang i sin nye karriere. Det er ligesom det.

Sensation: En vellykket dansk komedie

Der er desværre intet i de to afsnit, jeg har set, som indikerer, hvorfor i alverden vi skal bruge tid på at interessere os for deres ret ordinære problemer. Ikke mindst fordi hele opsætningen er så skematisk, at man nærmest ikke tror sine egne øjne.

Det starter selvfølgelig med et bryllup - det gør den slags jo ofte - og så springer vi lidt frem i tiden, hvor Nanna er til psykolog (Lars Brygmann), og det er så her, at vi får fortalt historien i tilbageblik. Smart fundet på, ikke?

Antiklimaks: Nikolaj Coster-Waldau og Birgitte Hjort Sørensen mangler det sidste

De stakkels skuespillere gør såmænd hvad de kan (især Lærke Winther er som altid en fornøjelse) med det pauvre materiale, de har til rådighed. Det er dog ikke meget, de kan stille op med banaliteterne.

Mange af os har sikkert oplevet eller kender nogen, der har været ude for noget, som ligner de skitserede problemstillinger. Ellers har de med garanti set en film eller ti om det.

Men genkendelighed er altså ikke et succeskriterium i sig selv. Især ikke, når fremstillingen er så fortærsket som her.

I en tid, hvor vi bombarderes med så mange fremragende og overrumplende historier fra både nær og fjern på diverse streamingtjenester, så skal ambitionsniveauet altså være noget højere, hvis man gerne vil fastholde interessen.

Selv fordums pausefisk var mere interessante at være i selskab med. Eneste reelle lyspunkt er finske PK Keränens titelmelodi.

Medv.: Lærke Winther, Johannes Nymark, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve Broch m.fl.