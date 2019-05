Grå skyer for anden gang

'The Rain - sæson 2' (Netflix)

**

Alba August kæmper videre i et lemlæstet Danmark. Hun har det dog svært... Foto: Netflix

'Er der nogen, der gider at se det?' er blandt de første ord, man hører, når man nævner 'The Rain - sæson 2'. Første sæson var mildest talt en fiasko, hvis man sammenligner med den forventning, der var til den stort anlagte serie. Det var stort, det var Netflix, og man kunne ikke vente med at se, hvordan det så ud, når Rådhuspladsen skulle ligge i ruiner.

Nu er anden sæson landet, og man fornemmer da heller ikke samme forventning til genkomsten som ved jomfrurejsen - så da jeg satte mig foran skærmen, håbede jeg i mit ængstelige sind på en behagelig overraskelse.

Den kom på sin vis også. Anden sæson er mere intim og lægger større vægt på relationerne menneskerne imellem. Desværre er replikkerne stadig kluntede, kamera- og klippearbejde sjusket, og skuespillernes præstationer har ligeså meget dybde som en vandpyt på Rådhuspladsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kaospiloternes fantastisk røvtur

'Catch 22' (C More)

*****

Clooney giver den gas og fyrer op under kedlerne i den fantastiske serie. Foto: C More

Hold op, en flyvetur! På overfladen ser 'Catch 22' ikke ud af meget - på nær at man selvfølgelig bidder mærke i, at George Clooney medvirker, så krigsserien tager i den grad en på sengen med sin humor, energi og perfekt balancerede stemning. Serien er en indspilning af den klassiske satiriske roman, der fortæller historien om en bombeeskadrille i Anden Verdenskrig, der i den grad ikke gider krigen.

For første gang i umenneskelige tider føles de unge mænd, som krigsserier ofte portrætterer, rent faktisk som rigtige unge mennesker - og kemien mellem skuespillerne er i top.

Folkene bag er konstant i kontrol, og man fornemmer, at alle skud og klip har været udtænkt, inden manuskriptet overhovedet var påbegyndt. 'Catch 22' er energisk, delvist realistisk og fandens svær ikke at holde af.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gør alt for at skubbe seeren væk

'The Enemy Within' (Viaplay)

*

Puuha, hvor er det tungt at komme igennem første sæson af 'spændingsserien'. Foto: NBC

GAB! Det er godt nok svært at skrive mange ord om denne serie. Det har altid været en skam, at Jennifer Carpenter har haft så elendige roller. Jeg tror på, at hvis hun kom under vingerne på en dygtig instruktør, så ville hun kunne noget. Desværre blev det ikke i rollen som Erica Shepard i 'The Enemy Within'.

Serien er enormt kedelig, historien tynd, skuespillet overfladisk, og som seer har man mere lyst til at dryppe citron i sine sår end at kigge på skærmen.

Serien om CIA-agenten, der bliver fængslet - og derefter må lukkes ud for at hjælpe FBI - overrasker kun på én måde: Den dårlige måde.