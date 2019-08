Kevin Bacon som korrupt kokaingalning

Død og ødelæggelse året rundt

'Into the Dark' (Viaplay)

****

Serien sparkes i gang med en grufuld Halloween-fest. Foto: Viaplay

Hvis man ved lidt om tv og serier, så får titler såsom 'Tales From The Crypt' og 'The Twilight Zone' nok en klokke til at ringe. Serier, hvor en stil bliver lagt - og så fortæller man en lille historie i hvert afsnit. En ny hver gang, men i samme stil.

Sådan en serie er 'Into the Dark'. Her er hvert afsnit en lille gyserhistorie, der er inspireret af en given højtid. Derfor er det også svært at vurdere seriens samlede fortællemæssige kvalitet, da den virkelig svinger.

På trods af det, så skal serien virkelig have ros for at ramme en rigtig fin nostalgisk gysertone. 'Into the Dark' har et enormt glimt i øjet og hylder den uhyggelige genre og dens historie. Til tider kan man dog godt fornemme, at formen har været mere en hæmsko end en gave.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Streamings største Bacon-show

'City on a Hill' (HBO Nordic)

***

Når man har set nogle afsnit af 'City on a Hill', så er det svært at huske andet end Kevin Bacon. Foto: Claire Folger/Showtime

Kevin Bacon kan være en super god skuespiller. Bestemt. Dog vil jeg ikke sige, at han spiller decideret godt i denne politiserie. Men han giver den gas og ligner en, som virkelig morer sig i rollen som den halvkorrupte, kokainafhængige betjent Jackie Rohr.

Fortællingen om den racistiske Rohr, der skal arbejde sammen med den sorte statsadvokat DeCourcy Ward i 90'ernes Boston, bliver da også båret af Bacons sprudlende energi. Uden ham havde serien med sine banale pointer været blot endnu en typisk politiserie.

'City on a Hill' vil gerne være dyb og stille store spørgsmål omhandlende race og kriminalitet. Det gjorde 'The Wire' bare 20 gange bedre for 10 år siden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En stor sci-fi-smoothie

‘Another Life’ (Netflix)

**

Katee Sackhoff er en kærkommen krykke for denne sci-fi-serie, der virkelig halter. Foto: Netflix

Kaster man sig ud i at skrive en science fiction-serie, så skal man virkelig være klædt på til det. Det nytter ikke noget, at man misforstår genren, ikke finder interessante karakterer eller stjæler for åbenlyst. Desværre begår Netflix' 'Another Life' alle disse fejl.

Der er simpelthen FOR åbenlyse referencer til film og serier såsom 'Arrival' og 'Star Trek', og så består castet af lidt for unge, lidt for smarte rumeventyrer. Noget som sci-fi-casts sjældent gør. Man skal gerne have et par ældre skuespillere, som kan tilføje historien noget tyngde og visdom.

Det virker kort sagt som om, at folkene bag ikke rigtig kendte til genren, og derfor bare plukkede de modne bær fra genrens historie og blendede dem sammen til dette rod af en smoothie. Serien skal dog have to stjerner for sci-fi-veteranen Katee Sackhoff, der fungerer fint i hovedrollen.