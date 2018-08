'Klovn' er tilbage: Her er dommen

Se også: Casper løfter sløret: Det kommer der til at ske i den nye 'Klovn'-sæson

'Klovn' kørte over tv-skærmene i 60 afsnit fordelt på seks sæsoner i årene 2005 til 2009 inden de herrer Casper Christen og Frank Hvam tog springet over i biograferne med den vellykkede 'Klovn -The Movie' i 2010 og den betydeligt svagere 'Klovn Forever' i 2015. Siden har parret også stået bag den ujævne spillefilm 'Dan-Dream' fra 2017, lige som Christensen leverede manuskript til Nikolaj Peyks skrækkelige spillefilmsdebut 'Undercover' (2016).

Men nu er de altså tilbage i det oprindelige format med ti nye episoder af cirka 25 minutters varighed under overskriften 'Klovn - tilbage til hverdagen'. Det betyder, at vi efter Hollywood-eventyret igen befinder os på Frederiksberg og den nærmeste omegn. Til gengæld er instruktøren Mikkel Nørgaard, som har stået bag langt de fleste tidligere afsnit samt de to spillefilm, skiftet ud med Jesper Rofelt, som Christensen og Hvam også arbejdede sammen med på førnævnte 'Dan-Dream'.

Tiden er også i det fiktive univers gået sin gang, og Frank og Mia har nu en mut teenagedatter og en søn i tredje klasse, mens Casper i mellemtiden er blevet gift med Lene Nystrøm, hvilket bestemt ikke får ham til at opføre sig mere modent.

Episoderne er igen bygget op omkring forskellige mere eller mindre (mest mere) pinlige optrin, som gang på gang afslører, at Frank stadig er en klovn med en forbløffende evne til at rode sig ud i uheldige situationer, som så blot bliver endnu værre, når han forsøger at vikle sig ud af dem igen. Og vennen og kollegaen Casper er ikke til megen hjælp. Snarere tværtimod.

Og det er muligt, at Casper og Frank er blevet ældre undervejs, men meget klogere eller mere sympatiske er de ikke blevet. Ej heller mindre selvoptagede. Heldigvis. Det er igen dynamikken mellem dem, der er seriens bærende drivkraft. Casper er stadig en smartass, og det har ægteskabet med Aqua-Lene ikke ændret på. Overhovedet. Hvordan hun fungerer i fortællingen er for tidligt at svare på, men castingen er umiddelbart godt tænkt. Og det er jo også lidt nemmere at spille skuespil, når man primært skal spille en variant af sig selv.

Mia er stadig lige så tålmodig og irriterende som altid, og vi kan allerede godt afsløre, at de følgende afsnit byder på både gengangere og grænseoverskridelser tilsat skiftende gæstestjerner. Det episodiske frem for det dramatisk fortællende klæder i den grad 'Klovn'.

Så selv om årene er gået, er 'Klovn - tilbage til hverdagen' en tilbagevenden til det, der oprindeligt gjorde serien så tåkrummende morsom, at det ind i mellem næsten gjorde ondt at se på. Med andre ord: hvis man var vild med de forrige seks sæsoner, vil man med garanti også være med her. Forstod man ikke begejstringen dengang, er det nok heller ikke nu, at man bliver overbevist.

Og jeg kan allerede godt nu røbe, at premiereafsnittet faktisk er det svageste af de tre, anmelderne har fået lov til at se. Hvis de også skulle indgå i bedømmelsen, kan man roligt lægge en stjerne mere til.

Medv.: Casper Christensen, Frank Hvam, Mia Lyhne, Lene Nystrøm m.fl.