'Klovn': Helt nyt bundniveau

Den syvende sæson af 'Klovn' har indtil videre ikke været præget af den store fornyelse - snarere tværtimod - men der har heller ikke været de store tegn på metaltræthed. Alt har med andre ord været stort set som det plejer. På den gode måde. Man har både grinet og krummet tæer. Gerne på en gang.

Men her i fjerde afsnit var man åbenbart løbet tør for ideer. Eller selvkritik. For omdrejningspunktet med slagter Lunds dårlige emballage var simpelthen for spinkelt - selv efter det ret beskedne dramatiske niveau i 'Klovn' - til at kunne bære de 25 minutter igennem. Det var simpelthen hverken sjovt eller pinligt nok. Det var bare kedeligt

Og jeg tøver ikke med at kåre aftenens afsnit som det hidtil ringeste i serien. Sidehistorien med den såkaldte slikræv var bestemt heller ikke noget, der sendte hverken lattermuskler eller hjerneceller på overarbejde. Jeg forstår simpelthen ikke, at holdet bag ikke har kunnet se, at her var tale om nogle halvkvædede jokes, som man enten byrde have arbejdet lidt mere med eller blot have kasseret. Måske mest det sidste.

Det virkede heller ikke som om,at hverken Casper, Frank eller andre af de tilstedeværende helt troede på projektet, der blev gennemspillet på sært søvngængeragtig facon.

Alle kan selvfølgelig have en dårlig dag, men her virkede det som om at hele kollektivet kørt på autopilot i laveste gear. Måske var det derfor, at man følte sig nødsaget til at trække nøgenkortet til sidst? Så bliver det ikke meget mere desperat.

Vi satser på, at der blot var tale om en enkelt hjerneblødning, og tænder trofast igen i næste uge. Det kan trods alt kun gå fremad.