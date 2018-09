'Klovn': Middelmådigt og mageligt

Se også: 'Klovn': Helt nyt bundniveau

Jeg har ellers været ganske godt underholdt af syvende sæson af 'Klovn', selv om konceptet bestemt ikke er præget af den store fornyelse, for nu at sige det diplomatisk. Men sidste uges afsnit var nok det hidtidige lavpunkt i samtlige sæsoner. Det var ganske enkelt elendigt.

Det betyder jo så også, at det næsten kun kan gå fremad her i femte afsnit. Og det gør det da også. Med meget små skridt. Men der var da enkelte scener, hvor man trak en smule på smilebåndet. I denne tynde sammenhæng har en smule også ret

Visse af optrinene havde muligvis virket sjovere, hvis de havde fundet sted i tidligere sæsoner - eksempelvis den forkerte begravelse eller jagten på proptrækkeren - hvor trætheden og matheden - eller er det mageligheden? - ikke havde virket så påfaldende. Der køres i den grad i ring med automatpiloten slået til og blikket stift rettet mod bundlinjen.

Synd og skam, for da 'Klovn' var bedst, var det jo noget af de sjoveste og mest grænseoverskridende danske tv nogensinde.

Efter den skuffende 'Klovn The Movie' var jeg egentlig ganske overrasket over, hvor veloplagt sæson syv kom fra start, men det virker unægteligt som om, man har svært ved at holde kadencen. Joken med, at Casper nu er sammen med Aqua-Lene, er jo kun sjov første gang, og den stakkel Lene Nystrøm har ikke rigtig fået andet at spille med. Men den smule vi har set til hende, kunne godt tyde på, at det skal vi vist bare være taknemmelige over.

At man skruer op for Caspers ucharmerende og snobbede sider samt fjerner ethvert af han eventuelle forsonende elementer, bliver det altså heller ikke morsommere eller skarpere af. Ej heller af, at man reducerer Mia til en vissen mokke.

Man skal med andre ord efterhånden være en meget tålmodig sjæl for stadig at hænge på. Eller finde en sær fascination i at se nogle mennesker sætte alt det de har skabt over styr i en tilsyneladende fuldstændig mangel på selvkritik.