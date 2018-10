Klovn: Nu stopper det!

Se også: Færdig med platte dame-jokes: 'Jeg kan godt forstå, det kan være belastende'

Hvis man skal sige det pænt, så har syvende sæson af 'Klovn' været ret ujævn. Enkelte af afsnittene har været ganske morsomme, mens cirka halvdelen hører til bland de ringeste i serien nogensinde, og ingen af dem ville komme i nærheden af en top 30 over de bedste 'Klovn'-afsnit nogensinde.

Hvis man ligger så langt under vanligt niveau (som altså også var ganske højt), så skulle man måske prøve at ryste posen lidt. Eller finde på noget helt andet. Det virker som om Christensen og Hvam har troet, at de kunne køre den hjem på rutinen og genkendelsens glælde. Det kunne de ikke.

De få nye tiltag der har været - Frank og Mias to børn samt Lene Nystrøm som Caspers party-kone - har man ikke rigtig formået at bruge til noget, der har fået universet til at rykke sig ud af flækken. Ellers har den mestendels stået på uinspireret genbrug af gamle ideer og jokes. Der gik simpelthen selvsving i den i alt for mange af situationerne.

Mange af optrinene kunne måske nok isoleret set have været sjove nok i tidligere sammenhæng, men når selve rammen virkede så slatten, så fremstod de nogenlunde lige så indbydende og veloplagte, som en fadøl, der blev hældt op i går. Man sad i det hele taget alt for ofte med fornemmelsen af at drikke sjatter efter en fest, der for længst var forbi.

Måske er tiden bare løbet fra konceptet 'Klovn'? Humor er jo ikke nogen statisk størrelse, hvilket man ganske ofte bliver mindet om, når man pludselig ser et klip fra en serie eller en film, som man engang syntes var det sjoveste i verden, men nu dårligt kan trække på smilebåndet af.

Det er lidt synd, hvis det her skal være det sidste indtryk man får af en serie, som både jeg og mange andre engang holdt virkelig meget af, men hvis man overvejer en film nummer tre (som rygterne siger) eller en sæson nummer otte, så skal der virkelig ske noget radikalt. Man kunne eksempelvis overveje at alliere sig med en udenforstående manuskriptforfatter, der kunne luge lidt ud i gemakkerne.

At stoppe mens legen er god, er desværre allerede en forspildt mulighed.