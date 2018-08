'Klovn': Stadig virkelig dårlig smag

Se også: Efter Thisted-angreb: Her er Casper C.'s reaktion

Man skal nok have en hang til den såkaldt 'dårlige' smag, hvis man for alvor skal overgive sig universet i 'Klovn'. Det vil sige ikke være for fin til for eksempel vittigheder om jøder og Hitler og den slags. Eller menstruationsblod for den sags skyld.

Omdrejningspunktet i det spinkle handlingsforløb var denne gang nemlig, at Casper på en svirretur med Citibois (man skal jo være ung med de unge), havde budt på Hitlers telefon (eller i hvert fald en af dem) på en auktion. Og vundet buddet. Den er han så flink at give i gave til Frank. Der er bare den hage ved det, at telefonen er købt for deres fælles firmapenge - til den svimlende pris af fire millioner kroner. Så nogen ren foræring er det jo ikke.

Se også: 'Klovn' - nu pinligere end nogensinde

Men Frank finder sig som sædvanlig i alt, og tager telefonen med hjem. Hvor man så 'tilfældigvis' har nasserøven fætter Andreas boende. Han er som bekendt jøde, og så har vi balladen.

Hvorfor Mia virker så sur og indebrændt i denne sæson, har vi endnu ikke fået nogen forklaring på, så det må vi indtil videre bare acceptere. Med mindre det hænger sammen med, at hun endnu ikke er kommet sig over den fatale afslutning på filmen 'Klovn Forever' fra 2015. Hvilket man vel egentlig ikke kan fortænke hende i.

Denne gang var det så Per Pallesens (aftenens andet kendis-indslag) famlerier hun måtte lægge krop til. Det hjalp heller ikke på humøret.

Se også: Casper C. lægger sig fladt ned: Timingen er uheldig

I d'herrer Christenen og Hvams verden er tilværelsen for de fleste blot en lang ophobning af ydmygelser. Gerne af den slags der kommer igen og igen. Og hvis man skulle dryppe lidt malurt i bægeret, kunne man da godt indvende, at sæson 7 blot gentager mange af temaerne og vittighederne fra de foregående seks, men det gør nu knap så meget, så længe det stadig er bittert og sjovt.

Og den med desperat at indtage sin datterens menustrationsblod i ren sukkerhunger var alligevel ny. Det helt tragiske i den historie var dog det faktum, at hun havde haft menstruation i to år, uden at Frank overhovedet havde fået det at vide. Eller spurgt ind til det. Han er stadig en amatør i menneskenes verden. Og gud ske tak og lov for det.

Medv.: Casper Christensen, Frank Hvam, Mia Lyhne, Lene Nystrøm m.fl.