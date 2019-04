Michelle Obama: Bizart show

Michelle Obama - Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama. Royal Arena, Kbh., 9. april

Se også: Michelle Obama sætter vild rekord

Det var egentlig en ret bizar forestilling vi var vidne til med den tidligere førstedame Michelle Obama her til aften i et næsten fyldt Royal Arena. Først blev der varmet op med en syndflod af Twitter-selfies på storskærmene. Så var der en alenlang sekvens med klip fra hendes mange famøse tv-optrædener, fotos af highligts fra karrieren, samt båndede indslag med familiemedlemmer, der roste hendes fortræffeligheder plus et kort referat af hendes livshistorie samt læresætninger fra bogen, der nærmest blev præsenteret som bibelcitater. Det var dog ret modigt, at hun ikke havde fjernet Michael Jackson fra den musikalske baggrund af angst for at støde nogen.

Dernæst var en række gæster - fra den mexicanske stjernekok Rosio Sanchez (der åbenbart havde lavet tacos til fru Obama aftenen før) til en sjetteklasses elev fra Krebs skole - inviteret ind til at levere korte mantraer. På det tidspunkt havde man det lidt, som om, at man var blevet inviteret med til et vækkelsesmøde eller lokket med i en sekt, hvor alle blot ventede på at ypperstepræstinden skulle indfinde sig.

Se også: Sådan har du aldrig set dem før: Barack Obama deler gammelt billede af ham og Michelle

Frygten for at det skulle blive en meget lang aften, blev ikke mindre, da tv-stjernen og kokken (og ikke mindst Obamas gode veninde) Rachael Ray, der skulle lede seancen, begyndte sin introduktion med at tale dansk. Et gammelt, slidt trick, der yderst sjældent virker. Det gjorde det heller ikke denne gang.

Efter 40 minutter kom hovedpersonen så selv på scenen. Første spørgsmål gik ud på at få nævnt navnet på den danske designer, der havde kreeret det tøj, Obama havde på. Bare lige for at understrege, at det jo grundlæggende var et salgsfremstød vi havde indløst billet til.

Michelle Obama overrasker alt og alle med heftig juledans

Hvis nogen skulle være i tvivl, handler det hele jo i sidste ende om at promovere bogen 'Becoming', som på dansk har fået den noget tamme titel 'Min historie', der fuldstændig misser fortællingens grundlæggende pointe. Den har i øvrigt allerede solgt over ti millioner eksemplarer, men hvorfor stoppe her?

Paraderne sad med andre ord helt oppe under skuldrene allerede inden vi for alvor var kommet i gang - i hvert fald hos denne tilskuer. Men det siger så en hel del om Michelle Obamas format, at de sænkede sig i hvert fald nogle centimeter undervejs .

For på trods af de forlorne omstændigheder og Rays servile spørgsmål - stor set hvert andet af dem startede med orden 'I love how...' - havde Obama så megen karisma, personlighed, professionalisme, intelligens og charme, at hun alligevel momentvis trængte igennem.

Se også: Michelle Obama kommer i Royal Arena

Hvis man har læst bogen, var der intet nyt at komme efter, og hun benyttede sig af den samme blanding af anekdoter, erfaringer, almindeligheder, læresætninger og peptalk, der karakteriserer 'Becoming'. Man kan mene, hvad man vil, om hendes stålsatte tro på den amerikanske drøm og menneskets grundlæggende ønske om at ville det bedste for ikke bare sig selv, men også hinanden. Alligevel sidder man tilbage med en længsel efter en tid for ikke så længe siden, hvor den slags tanker og visioner kunne bringe én til roret.

Hendes få men subtile udfald mod de nuværende beboere i det hvide hus, viste at hun tilmed har humor.

På mange - faktisk de fleste - måder en usmagelig omgang selvpromovering (går hun mon alligevel efter posten engang?), men bag alle falbeladerne virkede det som om, at der et eller andet sted var en kvinde, man godt gad dele en omgang tequilaer med.