Mor ser også porno

’Better Things’ (HBO Nordic)

*****

'Better Things' er et hit på HBO Nordic.

Efter at have set ’Better Things’ bliver man i tvivl, om andre serier nogensinde har været helt ærlige om, hvordan det er at være alenemor.

Singlemoren i HBO’s uforlignelige dramakomedie er typen, som sover længere end sine tre døtre, ser porno om morgenen og knap kan skjule sin stolthed, når hun opdager sin ældstes falske id-kort.

Serien er løst inspireret af skaberen og hovedrolleskuespilleren Pamela Adlons eget liv som alenemor og kvinde på den anden side af Hollywoods sidste salgsdato.

Hendes ærlighed stråler langt ud af hver eneste scene, der ligesom hende selv nægter at arte sig efter Hollywoods faste skabelon.

Sæson tre er netop skudt i gang, og det er en bedrift af dimensioner, at det stadig er umuligt at forudse, hvornår ’Better Things’ får dig til at grine, og hvornår den giver akut lyst til at kramme et familiemedlem.

Brutal ærlighed

’After Life’ (Netflix)

****

Ricky Gervais i front for 'After Life'.

At være på randen til selvmord har én fordel. Alt er ligegyldigt. Altså kan man opføre sig som den største skiderik nord for Sydpolen over for alle, man møder på sin vej.

Nedturen bliver et galgenhumoristisk frirum i dramakomedieserien ’After Life’, hvor Tony kun nødtvungent gider fortsætte livet, efter han har mistet sin kone til kræft. Han holder på sin ret til at møde alle med et fnys og en svada.

Tony spilles af serieskaberen selv, Ricky Gervais, der har gjort brutal ærlighed til sit varemærke siden den sensationelle komedieserie ’The Office’.

’After Life’ har slet ikke samme komiske svirp, men til gengæld mere eftertænksomhed.

Genopstandelse på lokum

’Russian Doll’ (Netflix)

*****

'Russian Doll' kan ses på Netflix netop nu.

I 1993 genoplevede Bill Murray den samme dag igen og igen i filmen ’En ny dag truer’. I hitserien ’Russian Doll’ bliver den uforbederlige libertiner og kyniske computerspiludvikler Nadia fanget i en lignende evighedsspiral, men med et twist. Hun bliver ved med at dø. Og genopstå på toilettet midt i sin 36-års fødselsdagsfest.

Dramakomedie-serien er otte afsnit lang, og hvis man allerede synes, man får deja-vu efter tre lokumsbesøg i første afsnit, så skal man finde tålmodigheden frem. Langsomt åbner serien sig som en russisk babusjka-dukke, og opdagelsesrejsen ind i Nadias sind graver flere lag dybere, end Bill Murrays gjorde dengang, ligesom der er flere chok-overraskelser undervejs. Det bandende og svovlende manuskript er så overlegent, at Nadia er mindst lige så godt selskab som Murray.

