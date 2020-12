'Mulan' er en omgang kønsløs feminisme

'Mulan', der er en genindspilning af Disneys tegnefilm af samme navn fra 1998, skulle med et budget på 1,3 milliarder kroner have været en af 2020’s helt store biograffilm.

Den fik dog en del modvind, da det rygtedes, at en del af filmen blev i optaget i Xinjiang-provinsen i Kina, der også lægger hus til flere såkaldte 'genopdragelseslejre' for cirka en million muslimer. Den lokale regering takkes tilmed i rulleteksterne.

Hvad gør man ikke for at holde sig gode venner med kineserne.

Til gengæld har kineserne efterfølgende brokket sig over, at 'Mulan', hvis historie oprindelig hidrør fra en række kinesiske folkesagn, ikke er kinesisk nok. Nej, det er ikke nemt at skulle stille alle tilfreds, hvilket jo ellers er Disneys adelsmærke.

'Mulan' kan streames på Disney+ 4. december. Foto: Disney

Dropper biografen

Der er sikkert også nogle, der vil blive sure over, at man i spillefilmsversionen har valgt at droppe sangene fra tegnefilmen (hvilket dog kun er et plus i min bog), samt skrevet dragen Mushu ud af historien. De sidste vist for at gøre filmen blot en anelse mere realistisk.

Mulans overordnede, der i tegnefilmen forelsker sig i hende, er også pist borte, hvilket nok skyldes, at man ikke ønsker at komme i karambolage med #MeToo-bølgen.

COVID-19 betød så, at man til sidst helt måtte droppe at 'Mulan' fik biografpremiere, og filmen er i stedet røget direkte på streamingtjenesten Disney+, hvor den herhjemme har premiere 4. december.

Hvordan gør den sig så på en mindre skærm?

Flere af karaktererne fra den originale version er taget ud af 'Mulan'. Foto: Disney

Godt, forstået på den måde, at 'Mulan' ser imponerende ud. Det er et flot skue, hvor de mange kroner godt kan fornemmes. Til gengæld virker det en anelse komisk, at alle taler engelsk med tommetyk asiatisk accent.

Og den gamle actionhelt Jet Li er så dårligt synkroniseret i rollen som kejseren, at man nærmet føler sig hensat til en gammel kampsports-film på et slidt VHS-bånd.

Feministisk budskab

Bortset fra førnævnte detaljer følger 'Mulan' stort set historien fra tegnefilmen. Det er altså fortællingen om pigen Mulan, der er besiddelse af den magiske livskraft chi, som indtræder i kejserens hær forklædt som mand i stedet for sin svækkede far.

Det volder selvfølgelig visse problemer, ikke mindst fordi bedraget betyder en svækkelse af hendes magiske kræfter. Hun kan med andre ord først forløse sit fulde potentiale, når hun bekender kulør – eller rettere sagt køn. Og dermed sikre kejseren sejren.

Filmens feministiske budskab i en stærkt patriarkalsk kultur underspilles bestemt ikke, men det generer mig nu ikke. Ej heller det faktum, at de eneste interessante figurer er de onde – sådan plejer det jo at være hos Disney.

Alle andre er så renskurede, at det nærmest hviner i tænderne af sødme.

Filmen skulle have haft premiere i biograferne, men det fik coronakrisen sat en stopper for. Foto: Disney

En pengemaskine

Det der for alvor slår en, er hvor kønsløs en film 'Mulan' er. Den newzealandske instruktør Niki Caro ejer ikke for fem ører personligt temperament eller også er hun bare blevet holdt i meget stram snor. Mon ikke det er det sidste?

Og vores heltinde, spillet af Yifel Liu, har nogenlunde lige så megen karisma som en daggammel Daloon-forårsrulle.

Det er egentlig synd og skam, for kampscenerne er skam meget flotte uden dog ligefrem at være på niveau med 'Tiger på spring, drage i skjul' og andre indlysende forbilleder. Det samme gælder kostumer og scenografi. Men hvad hjælper det, når historien er så hjerteløst fortalt.

'Mulan' ligner præcis det, den er: En pengemaskine, der bogstavelig talt skal tilfredsstille i både øst og i vest samt leve op til Disneys ret rigide moralkodeks, og derfor bliver så høflig, at det nærmer sig det ligegyldige.

Og så er en krigsfilm – hvilket det jo i høj grad er – uden blod og smerte altså en noget stiliseret omgang. Også selv om målgruppen er lidt større børn.

Det kan grundlæggende siges meget kort: Stor, flot og blottet for personlighed.