Netflix i kæmpe flop: Det er fornærmende

Helt sort

'Family Reunion' (Netflix)

*

Man tror simpelthen, det er en joke, når man ser Netflix' nyeste sitcom 'Family Reunion', men nej. Den er bare ringe. Foto: Netflix

Netflix havde netop udgivet den katastrofale komedieserie 'Mr. Iglesias', og ugen efter landede denne sitcom så.

'Family Reunion' fortæller historien om en sort familie, der flytter ned til deres slægtninge i Georgia for at finde tilbage til deres rødder.

Serien fortæller de mest fladpandede pointer om sort kultur på en nærmest fornærmende måde - og at serien så også er humorforladt, er blot endnu mere beskæmmende. Flere karakterer kommer endda til at kigge i kameraet (det kan selvfølgelig være et råb om hjælp).

Kort sagt er måden, hvorpå 'Family Reunion' stopper sine pointer ned i halsen på seeren, fornærmende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spaniens Trump er en fornøjelse

'The Pioneer' (HBO Nordic)

****

Historien om Jesus Gil, der blev en bykonge i ordets vildeste forstand, virker lovende. Foto: HBO Nordic

Kender man ikke til Jesus Gil, har man nogle vilde historier i vente, og at dømme efter første afsnit så lader 'The Pioneer' til at fortælle dem fint. Der kommer ét afsnit af dokumentarserien hver søndag på HBO Nordic - og det virker lovende.

Fortællingen om den kontroversielle spanske politiker - der bliver kaldt Spaniens Trump - kan bryste sig af grundig research, aktualitet på baggrund af situationen i USA og vilde beretninger.

Det virker dog til, at serien om politikeren kan komme til at virke lidt lang i spyttet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fransk, forførende og fortabt

'Paris ETC' (Viaplay)

****

Den franske serie er så glat og lækker, at man næsten bliver bedøvet. Foto: Viaplay

Viaplay er lidt en sær snegl i streaminglandskabet. Enkelte suveræne serier kan findes der, men det samme kan nogle af de mest intetsigende. Og det er faktisk svært at sige, hvad 'Paris ETC' er.

Historien om de franske kvinder, hvis liv krydser hinanden på diverse måder, er sjov, charmerende og lækker - men samtidig er produktionen så glat, at man fortaber sig, bliver bedøvet og til sidst næsten ikke følger med.

Det faktum, at den så også er fransk, gør, at jeg ikke spår den en lysende fremtid på Viaplay. Men man kan godt gøre sig selv den tjeneste at give den et kig - for den franske charme, som 'Paris ETC' har, ser man ikke tit.