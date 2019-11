Ny dansk komedie: Alt for tyndt

Ny dansk storfilm: Ufrivilligt komisk

Ninna (Susanne Juhàsz) fra den lokale grillbar i Præstø har en lang historie med omsorgssvigt bag sig. Fraværende, alkoholiseret far og fordrukken mor. Så Ninna har haft svært ved knytte tætte bånd til andre. Bortset fra sønnen Dennis (Rex Leonard), som har fået al hendes opmærksomhed.

Derfor ramler hendes verden fuldstændig, da Dennis på sin 18-års fødselsdag meddeler, at han flytter hjemmefra. Ovenikøbet sammen med kæresten. For hvis han ikke har brug for hende, er der jo ingen der har det. Ikke engang moren, der pimper portvin på plejehjemmet og egentlig meget bedre kan lide sygeplejeren Judith (Rikke Louise Anderson). Så Ninna sætter himmel og jord i bevægelse for at få Dennis til at flytte hjem igen. Uden det store held. Hvad man i den grad godt forstår.

Ninna er mange ting. Ikke mindst pinlig - især hvis man spørger Dennis. Hun er rapkæftet og nedringet - ja, hvis man spørger hendes egen mor, ligner hun en pensioneret pornoskuespiller. Hvilket ikke er ment som nogen ros, hvis man skulle være i tvivl. Og så er hun fuldstændig blottet for situationsfornemmelse.

Men selvfølgelig gemmer der sig et hjerte af guld bag den brovtende facon. Det kan hendes nye nabo, eks-alkoholikeren Morten (Peter Ganzler), selvfølgeligt godt se, så måske der alligevel kan blive plads til en mand i Ninnas liv?

Susanne Juhàsz, som er et forholdsvis ubeskrevet blad, har, udover at spille den på alle måder altdominerende hovedrolle, også skrevet manuskript, og Fabian Wullenweber (som bl.a. har lavet 'Badehotellet') har instrueret. De to kører i øvrigt også parløb privat.

Det er som sådan et ganske sympatisk projekt, de har gang i (dette er tilsyneladende blot den første film i en serie) med skabelsen af sådan en Nynne-agtig karakter, blot som proletar fra provinsen. Dem bliver der lavet alt for få film om.

'Ninna' har bestemt også sine morsomme momenter, men som helhed kan den ikke siges at være ubetinget vellykket. Afviklingen er simpelthen ikke elegant nok til at kunne kompensere for den grundlæggende ret tynde historie. Hvilket ikke mindst er ærgerligt, fordi der undervejs er ansatser til meget mere vedkommende og sprængfarligt stof, hvis bare man dog havde skruet lidt ned for fjolleknappen.

Wullenweber understregede med 'Badehotellet', at han ikke hører til blandt landets mest subtile instruktører, og også her skrives alle pointer med versaler - og gerne flere gange, indtil alle med garanti er med. Men hvis man kan få rettet op på de mest basale fodfejl, luget ud i klicheerne og holde lidt igen med de billigste grin, ville jeg egentlig gerne se en film mere om 'Ninna'. Hun har helt sikkert en god historie i sig, som bare mangler at blive foldet ordentligt ud.

Medv.: Susanne Juhàsz, Peter Ganzler, Jesper Asholt, Kristian Halken m.fl.