Ny dansk serie: Den er vanedannende

Det er ikke kin fra politisk side, at DR er presset i disse tider. Konkurrenterne byder efterhånden også jævnligt på danskproducerede tv-serier, der på kvalitetsbarometret snildt kan måle sig med det mastodonten leverer. TV2 kører lige nu hver mandag den glimrende spændingsserie ' Kriger', og nu kommer TV3 på banen med den ligeledes overbevisende 'Friheden'.

'Kriger' og 'Friheden' har ligeledes det til fælles, at Lars Ranthe spiller en væsentlig rolle i begge. I 'Kriger' er han rockerleder, og i 'Friheden' er han trynet familiefar med en fortid som forbryder. I de indledende scene ser vi ham og kæresten Simone (Lene Maria Christensen) i gang med endnu et svindelnummer i eksotiske omgivelser, der indbringer dem kassen.

Derefter klippes der 17 år frem i tiden, hvor Christian og Simone, som i mellemtiden er blevet til Erik og Nina, stå og skændes over opvasken i et dårligt beliggende parcelhus nær Friheden station, mens radioen bringer dårligt nyt om boliglån.

Da Simone/Nina blev gravid med datteren Esther, valgte parret nemlig at kvitte den kriminelle løbebane og leve 'et rigtigt liv', og er blevet en gennemsnitlig kernefamilie med far, mor, to børn og knas med kontoen. Nina arbejder som økonomiansvarlig i et IT-firma og flirter lidt med chefen, mens Erik hutler sig igennem med diverse småjobs som kok.

Tilværelsen er med andre ord langt fra lutter lagkage, så da deres gamle makker Jacqueline (Lotte Andersen) pludselig dukker op med et lukrativt tilbud, er Erik nem at overtale, mens Nina kun mere modvilligt springer til.

Det nærmere plot skal ikke røbes her, men involverer blandt andet medicinalindustrien.

'Friheden' (ja, titlen skal forstås meget ironisk) balancerer godt mellem de to spor, som vi jo kunne kalde 'krimidelen' og 'familiedelen' og vi afslører nok ikke for meget, ved at fortælle, at de selvfølgelig bliver viklet mere og mere ind i hinanden, som tiden går.

Manuskriptforfatterne har forstået, at noget af de vigtigste ved et succesfuldt seriekoncept, er at man får skabt nogle interessante og flertydige figurer med udviklingspotentiale. Ranthe er som sagt virkelig god som Erik, men Lene Maria Christensen er decideret blændende som Nina, og de to mennesker gider man godt dele mange timer sammen med. At jeg så stadig ikke har forstået, hvad svindelnummeret egentlig går ud på gør knap så meget. Og det er måske heller ikke meningen, at jeg skal forstå det. Endnu.

'Friheden ' er et ganske overbevisende argument for, at TV3 nu kan sidde med til højbords i dramasalen, og selv om budgettet tydeligvis ikke har været ubegrænset, har man prioriteret helt rigtigt, ved at lade karaktererne og ikke det spektakulære være det primære omdrejningspunkt. En herlig gavtyvefortælling. Jer er hooked.

Medv.: Lars Ranthe, Lene Maria Christensen, Lotte Andersen, Emma B. Marott m.fl