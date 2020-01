Ny 'Mamma Mia!': Annette Heick er langt bedre end Meryl Streep

Se også: Annette Heick indrømmer: - Faktisk er jeg en lidt tarvelig mor

Musicalen 'Mamma Mia!' er tilsyneladende umulig at slå i gulvet. Den har siden premieren i London i 1999 for længst udviklet sig fra blot at være en succes til at blive et regulært fænomen, der i diverse opsætninger verden over hidtil er blevet set af svimlende 65 millioner publikummer.

Filmudgaven fra 2008 - med Meryl Streep i den bærende rolle - blev også ekstremt populær på trods af, at mange af de medvirkende sang virkelig dårligt -for nu at sige det pænt. Den fik såmænd også en opfølger i 2018, men den forbigår vi nådigst i tavshed.

Se også: Sanne er bedre end Kim

Herhjemme havde den danske version af musicalen første gang premiere i 2010, hvor den endte med at sælge 190.000 billetter, hvilket også er en slat. Og her ti år efter har den nye danske udgave allerede solgt 60.000 sæder i forsalg, så appetitten er tilsyneladende ikke ovre endnu.

Det er der flere grunde til, hvoraf den vigtigste selvfølgelig er ABBAs ekstremt slidstærke sange, men man skal bestemt heller ikke underkende Catherine Johnsons ferme manuskript, hvor det på ret overbevisende facon lykkedes hende at væve 22 af Björn Ulvaeus og Benny Anderssons (ind i mellem i samarbejde med Stig 'Stikkan' Anderson) hits sammen til en historie, så man - hvis man ikke vidste bedre - skulle tro, at de var skrevet til lejligheden. Faktisk noget af en bedrift.

Annette Heick enehersker i hjemmet: Manden er rejst

Historien er bestemt ikke verdens dybeste eller mest originale, men den er der dog. Hvis nogen ikke allerede skulle kende den i forvejen, så rekapitulerer vi lige: 20-årige Sofie bor alene sammen med sin mor Donna på en lille græsk ø, hvor sidstnævnte med hiv og sving driver et mindre hotel. Sofie skal giftes med Frej, men det plager hende, at hun aldrig har kendt sin fars identitet.

Hun finder sin mors gamle dagbog, der afslører, at tre hede affærer en sommer for 21 år siden er mulige DNA-match. Hun inviterer de tre kandidater med til brylluppet - uden Donnas viden - ud fra den den overbevisning, at hun straks vil kunne genkende sin far, når hun ser ham. Det er selvfølgelig ikke tilfældet, men vi røber ikke for meget ved at sige, at efter diverse forviklinger ender alt lykkeligt og alle får dem og det, de skal have. Donnas to ungdomsveninder Bibi og Tanya spiller også en ikke uvæsentlig rolle.

Hovedpersonen er dog uden tvivl musikken - og tak for det.

Se også: Annettes hemmelighed: - Ikke engang mine forældre ved det

Det internationale produktionsselskab PER SE (der nidkært sørger for, at der ikke bliver pillet for meget ved materialet) står bag den danske opsætning, og det er nok derfor at musicalens oprindelige instruktør Phyllida Lloyd også står opført som instruktør her, selv om det nok er tvivlsomt, hvor mange af prøverne hun har været med til.

Det gør dog intet, for hvem end der har hevet i trådene, har de gjort det umanerlig godt. Scenografien er enkel, men sidder lige i tavernaen. Det er ret befriende at slippe for den græske turistporno, der fyldte så meget i filmen, og afviklingen er upåklagelig. Anne Linnets fordanskninger af ABBAs sange er (stadig) mundret og musikalsk, og det danske hold gør det flot på stort set alle pladser.

Over dem alle stråler dog Annette Heick i en fuldstændig overbevisende indsats som Donna. Hun både danser, spiller og ikke mindst synger blændende. Hun bør få Meryl Streep til at skamme sig. Hvis man skal droppe lidt malurt i bægeret, så kan man indvende, at Mathilde Zeuner Nielsen som den unge Sofie har det med at blive lidt skinger i sine solopassager, og at Gordon Kennedy nok skal være glad for, at han ikke satsede på en karriere som professionel sanger.

Det er dog mindre detaljer i det store billede, og grundlæggende er der tale om en forbilledlig løsning af den bundne opgave. Selvfølgelig bliver det en ny billetsluger. Men det er også fuldt fortjent. Kunne man lide filmen (jeg var ikke så begejstret), så bør man straks indløse billet, for at se, hvor overbevisende virkelig det kan gøres, og syntes man, at den var skrækkelig (der er jeg nok mere på linje), så bør man straks indløse billet, for at blive overbevist om, at musicals ikke per definition er noget fanden har skabt i sit mest umusikalske hjørne.

Medv.: Annette Heick, Mathilde Zeuner Nielsen, Gordon Kennedy, Jesper Lundgaard m.fl.