Ny serie: Det ligner et hit

Det er (som regel) altid spændende at få indblik i en ellers lukket verden. Det gælder også den aktuelle dokumentarserie 'Den kongelige livgarde', der sendes på Kanal 5, hvor vi gennem seks afsnit følger et hold rekrutter fra stue 143 på Høvelte kaserne gennem deres otte måneder i den kongelige livgarde - der efter sigende er landets hårdeste værnepligt.

Hvis de da overhovedet kommer så langt. Allerede i første afsnit tage vi nemlig afsked med to af de unge mænd (der i serien på lidt irriterende facon konsekvent kaldes 'drenge'). Den ene fordi det går op for ham, at uddannelsen rent faktisk kræver af ham, at han er parat til at slå et andet menneske ihjel. Det er han ikke, og fuld respekt for det, men det burde han måske have overvejet, inden han meldte sig som soldat. Det er jo ikke bare noget de leger.

Eller som dronning Margrethe, der medvirker i samtlige af udsendelserne, så rammende formulerer det: 'De går der jo ikke til pynt'.

Den første vi siger farvel til, er dog Issa på 21 år fra Københavns nordvestkvarter, der ser livgarden som en vej ud af bandemiljø og kriminalitet, men paradoksalt nok må opgive at gennemføre, da skaderne efter et knivoverfald stadig volder ham for mange problemer. Man må bare håbe, at Issa formår at holde fast i sin drastiske beslutning, og forsøger sig igen, når menene er blevet lidt mindre.

'Den kongelige livgarde tegner til at blive både et portræt af livgarden som sådan, men også af en nogle af de unge mænd, der for første gang skal til at prøve kræfter med tilværelsen sådan for alvor. For der bliver ikke lagt skjul på, at det er en uddannelse, der kræver sit - både psykisk og fysisk.

Allerede indledningsvis er der nogen, der virker mere egnede end andre. Lad os bare sige det sådan. Og i næste uges afsnit, hvor de skal ud på deres første feltøvelse, bliver fåret for alvor skilt fra bukkene. Men det bliver også understreget, hvor vigtigt sammenholdet og kollektivet er. Det her kan kun gennemføres, hvis de stærkeste hjælper de svageste. Det er jo egentlig en ret smuk tankegang, som desværre er ved at gå af mode ude i resten af samfundet.

'Den kongelige livgarde' er bundsolidt og ganske traditionelt dokumentarbejde, men det er der bestemt heller ikke noget i vejen med. Den overdramatiserende speakerstemme og den lidt for højspændte musik er blot mindre bump på vejen. At reklameblokkene tydeligvis er tænkt ind i klippearbejdet, er selvfølgelig et arbejdsvilkår, når man arbejder på en reklamefinansieret kanal, men lige elegant er det ikke altid.

Men alt i alt ligner det et hit.