Det er altid svært at bedømme en tv-serie ud fra det første afsnit, der ofte går med at få etableret universet og sat scenen, så vi for alvor kan komme i gang med historien. Men en ting skal sådan en begyndelse i hvert fald kunne. Nemlig give lysten til at se mere.

Det lykkes ikke rigtig for Torleif Hoppes nye politiserie 'DNA', som rent indledningsvis forekommer lidt småkedelig og upersonlig.

Vi møder politimanden Rolf (Anders W. Berthelsen), der mister sin datter på færgen mellem Gedser og Rostock på vej til Polen for at finde en anden forsvunden (kidnappet) lille pige. Og man aner selvfølgelig en sammenhæng.

Nu har jeg 'snydt' og også set andet afsnit, og kan røbe så meget, som at den egentlige fortælling finder sted fem år efter hændelserne i første afsnit.

Det er også her, at vi første gang møde den unge politiassistent Neel (Olivia Joof), der (vistnok) er seriens anden hovedfigur. Men kan også afsløre, at spændingsniveauet ikke stiger voldsomt.

Ej heller den personlige tone. 'DNA' ligner med andre ord hundredvis af andre politi-/krimiserier, hvis omdrejningspunkt en lidt introvert, stædig og hårdtarbejdende politimand, der bærer rundt på en tung byrde og hvis privatliv sejler. Håndværket fejler som sådan ikke noget, men det ligner heller ikke andet end netop rutinearbejde.

Og i en virkelighed, hvor mesterlige serier som 'True Detective' og 'Mindhunter' blot er et klik væk, så skal der altså mere til at fange opmærksomheden. Jeg ved godt, at de har nogle helt andre budgetter at lege med, men eksempelvis 'Broen' viste i sine bedste øjeblikke (og dem var der en del af), at man godt kan være med alligevel

Det kræver så bare, at man satser på den gode historie og nogle interessante personer, og det er der ikke rigtig noget, der tyder på her. Den lidt klodsede titel 'DNA' spiller selvfølgelig på det dobbelte i at, DNA-spor har en central rolle i opklaringsarbejdet, samtidig med at Rolf skal lede efter sin egen datter - altså hans DNA. Det virker faktisk lige så konstrueret, som det lyder.

Det kan da godt være, at det hele løfter sig senere, men hvis den fjerdedel af serien, som jeg indtil videre har set, er noget at gå efter - og mon ikke den er det? - så behøver man ikke at reservere de kommende mandage til at se fjernsyn. I hvert fald ikke på TV2.

Så kan man med fordel i stedet zappe over på Zulu, der samme aftener sender Nikolaj Steens 'Minkavlerne', som er langt mere original og underholdende ny dansk tv-dramatik.

Medv.: Anders W. Berthelsen, Olivia Joof, Nicolas Bro, Louise Mieritz m.fl.