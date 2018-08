Østergaard undskylder over for publikum: 'Det er helt berettiget'

Zirkus Nemo 2018 – nu med dyr. Charlottenlund Fort til 1. september

Søren Østergaard er formentlig den eneste cirkusdirektør i verden, der må afslutte forestillingen med at sige undskyld til publikum.

Aldeles berettiget, for han har undervejs i sine diverse alter egoer – ikke mindst som Smadremanden – forulempet dels udvalgte tilskuere på det groveste, dels samtlige tilstedeværende over en kam.

Allerede her vil trofaste tilhængere af Zirkus Nemo – vi er mange – fornemme, at alt er som vanligt med Danmarks mest egensindige cirkus, og det er det.

På den gode måde.

Helt kort kan det siges, at er du vild med Zirkus Nemo, så vil du også elske 2018-udgaven. Bryder du dig ikke om Zirkus Nemo, så vil du også hade dette års version, og så behøver du egentlig ikke læse videre.

Undskyld forstyrrelsen.

Lommebillard

Til de læsere, der måtte være tilbage, kan jeg oplyse, at showets undertitel i år er ’Nu med dyr’, og det er også underligt, for så vidt jeg husker, har der været dyr med i samtlige år.

Men en af mine yndlingsfigurer, den lumre Kim Tim, Mr. Magic fra Rødovre og uofficiel dansk mester i lommebillard, optræder med den dresserede slørhale Karl Gustav, som viser forbløffende kunster.

I år fremtryller Lesley Boye Møller ikke kendte bygningsværker med sit hentehår, som han plejer, men imiterer i stedet stemmer på overraskende vis. Han har problemer med at skelne mellem Ghita Nørby og Johnny Reimar, men ellers ...

Et halvt franskbrød

Bager Jørgen går også nye veje. Hvor han tidligere mest har haft wienerbrød og tarteletter som medie, danser han i år med et halvt franskbrød og et helt rugbrød.

Man kan vel sige, at det giver showet et mere robust udtryk, og heldigvis er dansen stadig forsynet med engelske undersættelser. Og i hvert fald på den københavnske premiereaften til overflod også tyske.

Den voldsomt klimakterieramte Marianne med de iøjnefaldende fortænder er i år helt til rotterne på en måde, så der gik et gys gennem publikum.

Smadremanden knuser flødeboller og sviner samtlige tilstedeværende til.

Og så videre.

Aldeles blændende

Helt som vanligt er forestillingen garneret med cirkusnumre af den mere traditionelle slags, og de er alle aldeles blændende.

Flere af dem er gengangere, og det er helt fint med mig. Ikke mindst er Konstantin Muraviev og hans kæmpehjul en imponerende og munter fornøjelse.

Og til overflod er orkestret med kapelmester Øyvind Ougaard i spidsen i højt spillehumør.

Cirkusset havde egentlig premiere i Horsens i april, men dengang var jeg afskåret fra at deltage. Siden har det draget hærgende gennem landet for nu at ende i hovedstaden.

Der er endnu billetter til salg.

Original

Hele forestillingen er igen i år en hysterisk morsom og iblandt poetisk oplevelse.

Søren Østergaard er en stor og dybt original kunstner. Hvis han efterligner nogen, er det kun sig selv.

Hvor original han er, kan man let glemme, fordi vi har haft ham så længe. I år er Zirkus Nemos 20. sæson, og den er stadig i den grad værd at gå efter.

Tak for cirkusset, Søren Østergaard.

