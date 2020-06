'Rita' er tilbage: Her er dommen

Se også: Fremtiden for 'Rita' afgjort

Den mildt kontroversielle, noget politisk ukorrekte og stærkt elskelige skolelærer Rita er tilbage i seriens femte og angiveligt sidste sæson. Det har man sagt før, men denne gang skulle den være god nok. Dette og de kommende syv afsnit er det sidste, vi kommer til at høre fra den rapkæftede og stadigt storrygende Rita.

Serien har kørt siden 2012 og har på billedsiden aldrig været præget af de store kunstneriske ambitioner, men har til gengæld formået at tegne et stedse mere nuanceret portræt af sin hovedkarakter. I fjerde sæson mødte vi hende som ung pige og lærte også hendes dybt usympatiske far at kende, hvilket var med til at udbygge forståelsen af, hvem Rita var og er.

Se også: Siger farvel til Rita

Her i femte ombæring har hun købt barndomshjemmet og lavet det om til en lilleskole med navnet 'Vores skole' med 14 elever og to ansatte: En lærer (Rita) til at tage sig af undervisningen og en skoleleder (Hjørdis) til at tage sig af resten. Det betyder rent teknisk, at Hjørdis jo er Ritas chef, hvilket selvfølgelig medfører en del konflikter.

Seriens store styrke har hele vejen igennem været Mille Dinesen, der spiller Rita med styrke, skrøbelighed og stor troværdighed. Derimod har jeg altid haft det lidt svært med Lise Baastrups Hjørdis, der ofte trækker serien ned på et unødigt fjollet niveau.

Se også: Datoen på plads: Dansk hitserie vender tilbage

Jeg ved godt, at det er meningen, at Hjørdis skal være kikset, men derfor behøver man jo ikke at tage det så bogstaveligt. Rita og Hjørdis får ikke lov til at være alene med eleverne på skolen særligt længe, for Ritas ekskæreste Rasmus (Carsten Bjørnlund) flytter kort efter ind på sofaen - og han får snart selskab af andre personer fra Ritas tidligere liv...

Serien tager også fat på begreber som 'cooperative learning' (hvilket grundlæggende betyder, at der er elevernes aktive samarbejde, der er kernen i læringen) samt 'fake news' - her i form af holocaustbenægtelse - uden at det på nogen måder virker docerende.

Se også: Nye stjerner i TV2's succes-serie

Hvis serien som helhed besad noget mere af den kant og fandeivoldskhed, som den tilskriver sin titelkarakter, ville det være rigtig godt. Men man har valgt at stille sig tilfreds med en grundtone af det hyggelige og det sympatiske, hvilket selvfølgelig heller ikke er det værste og nok en stor del af forklaringen på dens store succes. Vi glæder os i hvert fald til at følge Rita helt til dørs de kommende mandage.