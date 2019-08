'Robinson Ekspeditionen' er tilbage: Her er dommen

Tv-værts familie: Han skriger ikke så meget derhjemme

Det britiske tv-koncept 'Robinson Ekspeditionen', har rullet over de danske skærme siden 1998, og går nu ind i sin 21. sæson uden nævneværdige ændringer, og må, så vidt jeg kan regne ud, dermed være det længst kørende realityshow herhjemme. Måske fordi konceptet er så relativt enkelt, som det er.

En flok opmærksomhedssøgende mennesker sendes ud på en eksotisk tropeø, hvor de gennemgår diverse strabadser af psykisk og fysisk art. Hvert afsnit afsluttes med, at det såkaldte ø-råd sender en af deltagerne hjem, hvorefter man i finalen kan kåre den sidste tilbageblevne, der vinder både pengepræmien (i år 500.000 kr.), trofæet og kortere eller længere tids 'berømmelse'. Det er noget, de fleste kan forstå.

Der har selvfølgelig været justeringer undervejs, men grundidéen er den samme, og hvis man går ind på Viafree og ser en af de tidligere sæsoner, skal man vist være kender for at se den store forskel. I hvert fald siden 2005, hvor den tidligere fodboldspiller Jakob Kjeldbjerg har været højtråbende vært.

Så længe det virker, er der ingen grund til at lave om på det, synes devisen at være. Og det gør det jo.

Det har sin helt egen sære fascinationsværdi at se andre mennesker ase, mase, svede, lide, sulte, tørste og blive udsat for psykisk terror, mens man selv sidder hjemme i sofaen med kaffe og kage indenfor rækkevidde. 'Det er benhårdt, det her', som Kjeldberg sagde det, hvis vi nu skulle være i tvivl. En af deltagerne måtte da også kapitulere allerede her i første afsnit. Det har tilrettelæggerne helt sikkert ikke været kede af.

Med andre ord et program, der bygger på en ligelig blanding af deltagernes masochistiske tendenser og seernes sadistiske sider.

Nu kalder man det godt nok 'reality-tv', men der er vist ingen, der er i tvivl om, at vi har med en meget redigeret virkelighed at gøre. Og lige som i skuespil får deltagerne (i år 22 af slagsen) - sikkert mere eller mindre bevidst - tildelt roller, når tingene skal klippes sammen. Der er helte, der er skurke, der er stjerner og der er vandbærere, der er skyldige og der er ofre, etc.

Og det er ret dygtigt og effektivt gjort. Det er tydeligvis folk, der ved, hvad de laver, som står bag. Manipulationens anonyme mestre. Denne gang var det tydeligvis 27-årige Bille, som det skulle gå ud over. Helt sikkert uden at han selv havde set det komme. Han opførte sig fra starten som Kong Gulerod, der forsøgte at samle sig en flok hofsnoge, men det gav i den grad bagslag, og han endte med at ryge ud som den første. Det skal man være et større menneske end mig for ikke at fryde sig over.

Lige så usympatisk og endnu mere selvsmagende fremstod den 51-årige alderspræsident Jess, som jeg ikke ville turde vende ryggen til i mange sekunder derude i junglen. Og sådan er det jo. Det er netop meningen, at man skal fatte sympati for nogen og modvilje mod andre. Også her i de indledende afsnit hvor samarbejdet ellers er det store succeskriterie.

Med andre ord er der nok ikke tale om en sæson, der vil tiltrække et nyt publikum, men faste seere vil med garanti hænge på endnu en gang. Og 'Robinson Ekspeditionen' er stadig milevidt over de andre reality-konkurrencer derude.