Så du TV2-dokumentaren om Dirch? Her er dommen

De ALLER-sidste billeder: Larsen, Turèll, Dirch og Hendrix

Det er vel nærmest en offentlig hemmelighed, at den folkekære komiker Dirch Passer, der faldt om på scenen i Glassalen i Tivoli den 3. september 1980 og kort efter blev erklæret død på Københavns Kommunehospital 54 år gammel, brændte sit lys i begge ender. Om ikke andet blev det meget tydeligt i Martin Zandvliets fremragende spillefilm 'Dirch' fra 2011, hvor Nikolaj Lie Kaas leverede en pragtpræstation som den martrede Passer.

Så Ole Junckers aktuelle dokumentar 'Den anden Dirch' bringer som sådan ikke noget nyt til torvs. Men derfor kan den jo godt være seværdig alligevel. Og det er den da bestemt også.

Folkene bag nævner selv Asif Kaspadis gribende 'Amy' fra 2015 om sangerinden Amy Winehouses korte og forudsigelige deroute som inspirationskilde, og metoden er da også den samme.

Man har (ganske elegant) klippet en hulens bunke arkivmateriale sammen på billedsiden, mens historien på lydsiden fortælles af diverse øjenvidner - primært kollegaerne Ulf Pilgaard, Jytte Abildstrøm, Daimi og Sonja Oppenhagen, datteren Dorte Passer og søsteren Marchen Passer samt ekskæresten Judy Gringer.

Det er den klassiske fortælling om en mand, der ikke kunne sige nej. Hverken når han var på arbejde (hvilket han var nærmest konstant) eller når han havde fri. Den stod i perioder på op til fem teaterforestillinger om dagen, og mere end 100 film (de fleste af dem ret dårlige) blev det også til. Plus det løse.

Og når han ikke stod på scenen eller foran kameraet, så drak han. Heftigt. De første år i tæt parløb med makkeren Kjeld Petersen, der døde af druk i 1962 blot 41 år gammel. Et tab, som Dirch aldrig rigtigt kom sig over, da Kjeld måske var eneste egentlige fortrolige ven.

Hvorfor valgte Dirch så den kamikaze-agtige livsstil? Det er der nok ikke nogen entydig forklaring på, men den maniske arbejdsiver skyldes langt hen ad vejen, at han ganske enkelt var afhængig af at være på - publikums latter var med Ulf Pilgaards ord simpelthen et 'drug' for ham.

Personaen 'Dirch Passer' var langt hen ad vejen et skjold, og hvem der gemte sig bag, var der vist aldrig rigtig nogen, der fandt ud af. Mindst af alt ham selv. Der er et ganske sigende interviewklip undervejs:

Dirch: 'Måske finder jeg ud af det en dag'.

Interviewer: 'Finder ud af hvad?'

Dirch: 'At eksistere'.

Det gjorde han så tilsyneladende aldrig.

'Den anden Dirch' beskæftiger sig ikke synderlig meget med, hvad det var, Dirch kunne, og hvorfor vi stadig husker ham så tydeligt næsten 40 år efter hans død, men fokuserer udelukkende på den sørgelige og selvdestruktive del af historien. Den klassiske fortælling om den triste klovn. Som vist i dette tilfælde tilmed var sand. Hvad det var, han så ihærdigt prøvede at flygte fra med arbejde og alkohol, bliver vi så ikke meget klogere på. Måske fordi ingen vidste det.

Køber man den præmis, er 'Den anden Dirch' et både rørende og indsigtsfuldt portræt. Men hvis man vil vide, hvem mennesket Dirch Passer var, så bliver man ikke synderligt meget klogere. Som han selv så rammende formulerede det: 'Jeg ved det ikke. Jeg kender ham ikke.'

Hvis der er en lære at drage her, så er det at at stress og druk sjældent er løsningen. På noget som helst.