Så intim at det aldrig stikker af

Ekstra Bladet stiller her skarpt på tre serier, du kan streame netop nu

Fandens til fremtid

'Years and Years' (HBO Nordic)

****

Familiefortællingen forsøger på fin vis at gøre os klogere på vores samtid ved at berette om vores fremtid. Foto: HBO Nordic

Vi skal være bange for USA, vores politikere kan vi ikke stole på, men det, vi virkelig skal frygte, er bankerne, og hvad med de store multinationale brands? Og klimaændringerne!

Hvor skal det ikke ende?

Det spørgsmål forsøger ‘Years and Years’ at svare på. Og det gør serien ret godt.

Fortællingen om den brogede familie Lyons får rejst nogle enorme problematikker, der kan virke meget højtflyvende, men da serien samtidig virker intim, stikker det aldrig helt af.

Denne modsætning flyder også over i seriens stil, der er rolig og fyldt med tør britisk humor, men så pludselig accelererer og bliver et eksplosivt drama. Så man kan som seer hurtigt blive i tvivl om, hvordan man skal føle. Hele fortællingen er dog enormt velspillet og medrivende. Lad os håbe, at den kan holde kadancen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rod på skemaet

'Schooled' (Viaplay)

**

Havde folkene bag 'Schooled' læst lidt op på, hvordan man skruer en serie sammen, så kunne den faktisk have været ganske underholdende. Foto: Viaplay

Lainey Lewis vil gerne være musiker, men hun må sande, at det ikke er lige til. Derfor tager den unge dame uden realitetsfornemmelse tilbage til sin gamle skole for at undervise.

Man har set en lignende historie mange gange før, og det eneste, denne serie tilføjer fortællingen, er rod og larm.

Enkelte jokes kan hive nogle kluk ud af denne anmelder, men et væld af klicheer og rodet fortælling gør serien pinefuld i længden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kedelig kærlighed

'One Spring Night' (Netflix)

***

Det hele virker meget naturligt i den koreanske serie - men også dræbende kedeligt. Foto: Netflix

- Hvis du forsøger at ramme alle, rammer du ingen.

Et mundheld, der passer meget godt til den koreanske Netflix-serie 'One Spring Night'.

Serien, der omhandler kærlighedsforholdet mellem Lee Jeong-in og Yu Ji-ho, er elegant, og historien er en, som alle kan forholde sig til. Det lader i hvert fald til, at skaberne bag serien virkelig forsøger at gøre fortællingen så generisk som muligt, så alle kan relatere.

Problemet er bare, at resultatet er en pæn, men kedelig fornøjelse.

I skrivende stund er der blot udkommet tre afsnit, så der er selvfølgelig plads til forbedring, men det er svært at redde, når præmissen er slået fast.