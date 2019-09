Sanne er bedre end Kim

'Sanne the Musical'. Instr.: Martin Lyngbo. Tivolis koncertsal, Kbh. 20. september. Spiller frem til 13. oktober. Turnerer derefter over hele landet til 15. december.

Jeg indrømmer blankt, at mine forventninger til 'Sanne the Musical' mildest talt var beskedne. Både fordi jeg ikke har det store, inderlige forhold til Sannes musik - i storhedstiden i 1980'erne var jeg et helt andet sted rent musikalsk, for nu at sige det diplomatisk - men især fordi nogle af kræfterne bag også stod for sidste års decideret horrible Kim Larsen-musical 'Midt om natten'.

Der havde man trods alt et noget mere vægtigt materiale at trække på. Men med små forventninger er der jo så en sandsynlighed for, at man bliver positivt overrasket.

Modsat 'Midt om natten' har 'Sanne the Musical' rent faktisk en historie, der skal binde alle ørehængerne sammen. Det er altid et godt udgangspunkt. Vi starter i 2006, hvor Sanne bliver ramt af en blodprop, og så deler forestillingen sig mellem tilbageblik på karrieren og Sannes kamp for at komme tilbage på scenen.

Vi ved jo, hvordan det ender, så spændingsmomentet er til at overse. Da der er tale om en musical, bliver de rørstrømske elementer heller ikke underspillet. Og alting bliver som vanligt skåret ud i pap.

Men de tre Sanner - Andrea Heick Gadeberg, Nina Maria Schjødt Lybæk Hansen og Gry Trampedach - gør det alle udmærket, og musikalsk kommer forestillingen glimrende og velspillet ud over rampen. Fie Alberte Damgaard-Lauritsen er faktisk også ret sjov som Anne Linnet, hvorimod Mathilde Norholt er fuldstændig fejlcastet som Lis Sørensen.

David Owe er som altid en katastrofe - denne gang som Sannes to ægtemænd Bo Stief og Mats Ronander, og især det turbulente forhold til sidstnævnte præget af vold og utroskab fylder vel meget i forestillingen på en alt for melodramatisk facon.

Man kunne i det hele taget snildt have strammet op rent dramatisk, hvor alt for mange pointet gentages unødvendigt mange gange. Men alt i alt er man sluppet ganske hæderligt fra det, og især scenografen Benjamin La Cour har gjort et fornemt stykke arbejde. Visuelt er forestillingen en fornøjelse, rent skuespilmæssigt halter det voldsomt på en del pladser - som det ofte er tilfældet i musicals - og hvad den musikalske side angår, var jeg som allerede nævnt positivt overrasket. Sangene blev ikke - som i Kim Larsens tilfælde - maltrakteret til uigenkendelighed. Hvis man er fan af Sanne, kunne man måske ligefrem gå hen og få en rigtig underholdende aften.