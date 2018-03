Sensation: 'Badehotellet' næsten godt

Se også: Forloren hygge i 'Badehotellet': Det kan kun gå fremad

'Badehotellet' nærmer sig med hastige skridt endnu en sæsonafslutning, og det er vi nok en del, der vil græde tørre tårer over. Og så alligevel ikke helt, for søreme om visse dele af persongalleriet ikke begynder at træde i karakter bedst som det hele lakker mod enden.

Weyse viser sig såmænd at have følelser for andet end sit opblæste ego og tilmed at være noget af en hædersmand. Og Hjalmer er måske i bund og grund lidt lettet over, at Helene forlader ham, så han kan koncentrere sig om sin egentlige passion, politikken. Som da også viste sig grimme fjæs i form af et besøg fra Hitlerjugend.

Som ikke overraskende resulterede i et fejt overfald på Philip efter at tingenes rette sammenhæng med nogen forsinkelse endelig gik op for Mitzi, der ellers har været så troskyldig at det nærmede sig det enfoldige. Og Ditmar fik langt om længe sagt fra over for sin mor. Bedre sent end aldrig, som man siger.

Og lur mig om ikke Alice er på vej tilbage i ægtesengen hos Otto, som i den grad viser nye sider af sig selv. Måske han ligefrem i sidste sekund ender med at give efter for hendes ønske om ikke at afhænde fabrikken? Om end den tilbagetrukne position klæder ham. Zenfabrikanten kunne vi jo kalde ham.

Men det store dramatiske omdrejningspunkt var selvfølgelig sagen om Anes forsvundne barn - som dog nok skal vise sig, at dukke op igen, da barnets tølper af en far yderst heldig blev set i Skagen. Men sådan er der jo så meget.

Så mangler vi bare, at Alma skrider fra sin gennemførst usympatiske ægtemand, så retfærdigheden også indfinder sig der. Men mon ikke også at der sker næste mandag?

Hvis vi får en sjette sæson af 'Badehotellet' - og mon ikke vi gør det med de seertal - så er posen i hvert fald blevet rystet lidt. Det var jo lige før det begyndte at blive helt medrivende og spændende her til aften. Hvem skulle nu have troet det? Så mangler vi bare at få en instruktør, der ikke bestræber sig på at få alle til at spille så unaturligt som overhovedet muligt. Så ender det jo med, at det bliver til at holde ud at se på. Det ville faktisk være en vaskeægte sensation.

Medv.: Rosalind Mynster, Bodil Jørgensen, Lars Ranthe, Anne Louise Hassing m.fl.