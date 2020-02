Skabagtige 'Badehotellet': Gør det ondt at spille med?

Smidt på med en skovl: Imponerende irriterende

Stort drama! Berthas affære med kommunisten Jan Larsen blev opdaget, hvilket førte til et højlydt opgør med moren Alice Frigh, der sjovt nok er ved at forberede datteren på et liv, som hun selv havde svært ved at holde ud.

Men Bertha er en (for tiden) selvstændig kvinde, der ikke er bange for at bo i telt og arbejde i tørvemosen, hvis det er det, der skal til - i hvert fald i teorien. Jeg tvivler på, at det holder særlig længe i praksis.

Imens indledte Alice selv det forhold til Johan Ramsing, som vi vist alle havde set komme. Den tyske løjtnant bejler stadig til Amalie og mon ikke Leslie snart ankommer med badebuksen klar, nu hvor han har erfaret, at Nanas mand er død, og fru Frigh dermed skal kæmpe med to børn, der har forelsket sig under deres stand? Samtidig med den sleske hr. Molin genoptager kontakten til sin første hustru i Stockholm.

Se også: Ny DR-serie: Det er dødssygt!

Jo, amorinerne flyver over Vesterhavet, men der er også meget andet på spil. Grosserer Madsen har trods fruens protester solgt sin sjæl til djævelen (alias tyskerne) for ussel mammon - oven i købet med regeringens velsignelse - og det er en alliance, der kun kan ende galt.

Og så vendte Morten (hemmeligt) hjem fra England med henblik på at undersøge mulighederne for en sabotageaktion mod Aalborg lufthavn, hvilket jo stemmer godt overens med, at Danmarks angiveligt første modstandsgruppe - Churchill-klubben - havde hjemme i netop Aalborg. De var dog i virkelighedens verden først for alvor aktive fra 1942. Men de har jo altid været hurtige på 'Badehotellet' (ironi kan forekomme).

Se også: Badehotellet reddet for 13.000

Så oplevede vi søreme også, at Weyse tog en for holdet, da han nedlod sig til at synge med tyskerne - selvfølgelig med stor succes: 'Jeg kan jo ikke gøre det dårligt, uanset hvor umage jeg gør mig'. Andersens badehotel er dog næppe fredet af den grund.

Der er altså masser af interessante problemstillinger på spil i 'Badehotellet', hvor det ikke længere synes en pointe i sig selv, at der absolut intet sker, der kan få en til at kløjs i aftenkaffen. Derfor er det også dobbelt frustrerende, at formen ikke er fulgt med de nye toner på indholdssiden.

Dom over 'Badehotellet': Troværdighed har aldrig været på sinde

Der spilles stadig bevidst amatørlignende og skabagtigt personificeret i den ellers så dygtige Thure Lindhardts optræden som kunstnertypen Flügelhorn, der ville have fået ham bortvist fra skolekomedien i syvende klasse for at ødelægge det for de andre (bortset fra at de andre her leverer lige så pinligt svage præstationer).

Mon egentlig det gør ondt at gøre så megen vold på sit eget talent, som vi oplever adskillige af landets udmærkede skuespillere lægge navn til uge for uge? Svaret blæser i den vestjyske sommervind.

Medv.: Amalie Dollerup, Lars Ranthe, Anette Støvelbæk, Jens Jacob Tychsen m.fl.