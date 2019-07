Skandaløst ringe

Pinlig comedy i skandaløs serie

'Mr. Iglesias' (Netflix)

*

Der bliver krummet flere tæer, end der bliver klasket lår, når man giver sig til at se 'Mr. Iglesias'. Foto: Netflix

Den klassiske amerikanske sitcom - med dåselatter og hele dynen - er så godt som lagt i graven, efter at det sidste afsnit af serien 'The Big Bang Theory' løb over skærmen i USA.

Men ... Nu har Netflix kastet sig ud i den bedagede disciplin, og det er komikeren Gabriel Iglesias, der bærer titelrollen som den vellidte skolelærer.

Netflix skulle nok ikke have satset på denne serie. Eller genre. Det lyder, som om 'Mr. Iglesias' jokes er skrevet i 60'erne, men havde det været tilfældet, havde de nok haft mere charme.

Her er ingen kemi. Ingen humor. Ingen karisma ... Bundkarakter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tyv stjæler ikke billedet

'Jett' (HBO Nordic)

***

Carla Gugino har lange fingre i HBO Nordics nye serie. Foto: HBO Nordic

Indrømmet: Denne anmelder har altid haft et enormt godt øje til den karismatiske skuespillerinde Carla Gugino. Hun har altid været solid og stjålet billedet - selv i mindre succesfulde film. Hun var blandt andet med til at løfte Netflix-thrilleren 'Geralds Game' fra en typisk gyser til en interessant fortælling.

Desværre er serien 'Jett', hvor hun spiller mestertyv, lidt af en skuffelse. Den er flot og dragende, men klichéer og en rodet historie trækker desværre den imponerende og velcastede serie ned på et jævnt niveau. Enormt skuffende.

Lidt let sagt kan man sige, at 'Jett' ligner en dårlig A-serie, men fremragende B-serie. Gugino gør det solidt, men formår aldrig helt at stjæle billedet. Der er selvfølgelig heller ikke så meget at stjæle.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pæne piger i forfærdeligt fartøj

'L.A.'s Finest' (Viaplay)

*

Kæben ligger nede på gulvet, når man kigger på 'L.A.'s Finest'. Hele produktionen ligner noget fra slutningen af 90'erne, skuespillet er jammerligt, og replikkerne får ørerne til at krølle sammen.

Serien om de to californiske kvindelige betjente forsøger at sminke sig med en moderne feministisk vinkel på en gammel genre, men det fremstår griskt og uoriginalt.

De to hovedrolleindehavere Jessica Alba og Gabrielle Union var store i 90'erne, men siden er deres stjerner i Hollywood falmet ... De bliver nok ikke pudset af med 'L.A.'s Finest'.