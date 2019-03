Skidesjov film om alkoholikers død

Se også: Kendt komiker afslører: Min far døde af druk

Komikeren Magnus Millang (kendt fra bl.a. 'Danish Dynamite') mistede for fire år siden sin alkoholiserede far, efter at denne havde været på en omfattede druktur i Spanien.

Den tragiske episode har været inspirationskilde til den sorte komedie 'Selvhenter', som Millang selv har både har instrueret, skrevet og spiller den ene hovedrolle i. Den anden hovedrolle spilles af Magnus' egen lillebror Emil Millang.

Fri fantasi er der dog heldigvis også rigelig plads til i 'Selvhenter'

Emil og Magnus Millang spiller brødrene Emil og Magnus, der tager ned for at hente liget af deres alkoholiserede far hjem fra Spanien. Foto: SF Film

Bedaget kvindesyn

Vi møder den stærkt selvoptagede Magnus i færd med sælge en ide til en reklamefilm, der dog skydes ned for sit bedagede kvindesyn, hvorefter Magnus svarer: 'Jeg tror, at dit mandesyn vist godt kunne trænge til lidt pik'. Så er niveauet lige som lagt.

Kort efter møder Magnus sin bror, Emil, der fortæller, at deres far - som de ikke har haft kontakt med længe - er død af druk i Spanien.

Det er Magnus i første gang ret kold over for, indtil han kommer i tanke om farens dyre Rolex-ur, der måske kan stoppe hans økonomiske styrtblødning for en stund. Så han indvilliger i at tage med ned og hente farens lig i Spanien.

Det umage broderpar - der stort set er fremmede overfor hinanden - drager mod sydens sol, hvor de til deres befippelse opdager, at det koster kassen at få fløjet deres fars lig hjem. Så de - eller rettere sagt Magnus - beslutter sig for i stedet at fragte faren hjem i en tagbagageboks på deres mikroskopiske lejebil.

Sensation: En vellykket dansk komedie

Grotesk roadtrip

Dette groteske roadtrip er den simple, men yderst effektive præmis bag 'Selvhenter', som viser, at en enkelt god ide godt kan bære en hel film igennem. Som oven i købet kan laves for et rimeligt budget.

Det kræver selvfølgelig, at udførelsen er lige så god som afsættet, og det er heldigvis tilfældet her.

De to umage brødre har en god kemi, de møder nogle interessante mennesker (primært kvinder eller rettere sagt kvindetyper) undervejs, og selv om historien på mange måder er stærkt usandsynlig, er man alligevel med hele vejen.

Endnu en flad omgang fra Casper Christensen og co.

I løbet af turen viseren faren sig måske at være det måske mindste lig i lasten, og 'Selvhenter' går ofte lige til grænsen - usømmelig omgang med afdøde er nærmest det mest banale - men bag den kulsorte facade banker der et ægte hjerte, som langsomt skræller de kyniske lag af.

Så ja, man kan godt lave en sjov, absurd og varm film med afsæt i et ligrøveri. Det er da egentlig meget godt gået.

Medv.: Magnus Millang, Emil Millang, Anaïs Fabre, Julie Rudbæk m.fl.