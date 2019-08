Stand-up i absolut topklasse

Utroligt: Anden bliver ved med at være på toppen

Forleden var der københavnerpremiere på Anders Matthesens seneste femstjernede show 'Anden bringer ud', og søreme om kollegaen Jonathan Spang ikke også er premiereklar med et stand-up show, der er mindst lige så godt - hvis ikke endnu bedre. Selv om det ikke rigtig giver mening at sammenligne de to komikere, der har hver deres distinkte stil. Som egentlig blot har det til fælles, at de ikke ligner nogen andre. Og er vanvittigt morsomme.

Så der er med andre ord god mulighed for at få sig et godt grin rundt omkring på landets scener de kommende måneder, hvor de begge turnerer flittigt.

Hvor Matthesen i sit aktuelle show er bevidst løs i koderne, og han får det til at lyde som om, han finder på det meste undervejs (hvad han selvfølgelig ikke gør) er Spangs tydeligvis stramt komponeret og gennemskrevet - uden at det på nogen måde bliver stift af den grund. Og han viser undervejs, at han sagtens kan improvisere - ret elegant endda - når situationen indbyder til det.

Han starter som altid med høj stemmeføring og cirka 180 kilometer i timen med at indrømme, at han altid gerne ville have været musiker. Ikke fordi han har de store musikalske ambitioner, men fordi de (altså musikerne) kan rejse rundt med deres gamle numre, og publikum i mange tilfælde foretrækker, at de spiller så få nye sange som muligt, mens en komiker skal diske op med udelukkende helt nye jokes, hver gang de tager på turne.

Derfor skal vi selvfølgelig ikke afsløre nogen af dem her, blot konstatere, at der var mange af dem og de var både skarpe og sjove stort set alle sammen. Lattermusklerne får ikke mange pauser i de lidt over halvanden forestillingen varer. Man er nærmest helt forpustet bagefter, og tør slet ikke tænke på, hvordan Spang har det. Manden må være i topform - ikke bare mentalt men også rent fysisk.

Vi kommer ualmindelig vidt omkring. Fra Dan Rachlin over Muhammed-tegningerne, selvbetjeningskasser i supermarkederne, overvågningssamfundet, kønsidentitet, Peter Madsen, de krænkede (og de er mange), Suspekt, ungdomsoprørene, porno (før og nu), kunstig intelligens, klimakrisen, Michael Jackson, veganere samt ikke mindst Kevin fra 8.C. Og meget andet godt - og skidt.

Nå ja, Pernille Vermund er selvfølgelig også med. Det giver næsten sig selv. Spang blander elegant det personlige stof med det mere samfundskommenterende, og hele tiden med både bid og vid. Der er ikke mange hellige køer her, og hvis der er, får de også gerne et verbalt spark i røven (eller hvad det nu hedder på en ko).

Det er lynede intelligent, sprogligt veloplagt, pisseskægt og virkelig godt skruet sammen. Hvad mere kan man egentlig forlange. Ekstranumrenes sløjfe på indledningen er blot en overlegen markering af Spangs imponerende evne til at køre helt ud ad en tangent, for så med en spidsfindig drejning at vende tilbage til det oprindelige afsæt. Stand-up fåes ikke meget bedre herhjemme, mine damer og herrer.