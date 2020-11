’Sygeplejeskolen’: Det er stadig sygt ringe

Da sidste afsnit af sæson to af ’Sygeplejeskolen’ blev sendt 21. april 2019, konstaterede denne anmelder, at det bedste, man kunne sige om serien, var, at den var slut.

Men det var den så alligevel ikke, desværre. For da ’Sygeplejeskolen’ endte med at blive den hidtil mest populære serie på mimrekanalen TV2 Charlie, blev der efterfølgende annonceret både en sæson tre og sæson fire. Så let slipper vi heller ikke.

Jeg ved godt, at mange argumenterer for, at folk, der ser ’Sygeplejeskolen’ og lignende nostalgiske banaliteter som ’Badehotellet’ og ’Radio Mercur’, blot trænger til at hygge sig lidt og måske for en stund glemme verdens trængsel og larm. Og måske for en stund prøve at bilde sig selv ind, at verden engang var et mere enkelt og overskueligt sted.

Molly Egelind har stadig den bærende rolle som den sygeplejestuderende Anna. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Det er muligt. Men selv om det blot er bevidstløs underholdning, man søger, så ligger der talløse eksempler blot et enkelt klik eller to væk, hvor både talenterne og ambitionerne er en hel del højere – målt på alle tænkelige parametre. Selv hvis formålet blot er at slå tiden ihjel, så behøver det ikke ske så dræbende langsomt, som tilfældet er i ’Sygeplejeskolen’.

Det mest forbandede af det er jo, at det potentielt sagtens kunne have været godt. Emnet, miljøet og (brydnings)tiden er jo på papiret ganske interessant, og der serveres mange spændende dilemmaer og problematikker undervejs. Desværre er udførelsen så dilettantisk, at man nærmest ikke tror sine egne øjne og ører undervejs.

Alting bliver skåret ud i pap, og der overlades intet – som i absolut intet – til fantasien. Og ja, jeg ved godt, at man talte anderledes i 1950’erne, men derfor behøver man ikke at lyde som om, man staver sig gennem ’Søren og Mette’ for første gang.

Frøken Madsen (Anette Støvlebæk) er stadig lige så indebrændt som altid. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Det ville selvfølgelig være nemt nok at skyde skylden på skuespillerne. Men selv de dygtigste af slagsen ville have svært ved at stille noget op med så slapt og umusikalsk manuskriptarbejde, som parret Claudia Boderke og Lars Mering har udstyret dem med her. De har i øvrigt tidligere stået bag filmhistoriske pejlemærker som ’Far til fire på toppen’, ’Min søsters børn og guldgraverne’ samt ’Klassefesten’, og de mestrer som få andre kunsten at springe over, hvor gærdet er lavest.

Og instruktøren Jannik Johansen (der ellers har lavet glimrende ting før) virker som om, han bare har sat det blide filter på og så har lukket øjnene. Er der slet ingen lyspunkter, spørger De måske. Jo, scenografien er egentlig ganske gennemført. Men når møblerne er det bedste, så har man måske et problem.

Der er faktisk til at blive helt syg af.