'Sygeplejeskolen': Sov godt!

Næppe er 'Badehotellet' lukket ned for denne sæson, førend TV2 blænde for for mere af den slags nostalgiske slumre-tv, som åbenbart er blevet deres varemærke. Nu står den nemlig på anden sæson af 'Sygeplejeskolen', hvor vi skriver 1953, og konceptet er tydeligvis, at der igen skal ske så lidt som overhovedet muligt, og alle karakterer skal kunne aflæses i løbet af en halv scene.

Målt ud fra de kriterier må operationen siges at være vellykket. At patienten så befinder sig i en komalignende tilstand, er noget andet.

Overklassepigen Anna (Molly Egelind), der kæmper for at undgå særbehandling, og Erik (Morten Hee Andersen) danner nu par med sporadisk intimkontakt på studerekammeret , men det er de ikke blevet mindre irriterende ejegode af. Snarere tværtimod. Det kommer til at koste Erik pladsen på holdet blandt de førsteårsstuderende, da han lader sit store hjerte løbe af med sig, og forbarmer sig over en lille dreng, der så gerne vil sige undskyld til sin mor. Men mon ikke, vi alligevel kommer til at se mere til ham fremover.

Den dreng må i øvrigt være den mest elendige og øretæveindbydende 'skuespiller', der har optrådt på en dansk tv-kanal i umindelige tider. At lade ham slippe af sted med det i den bedste sendetid, uden at en ansvarlig voksen har grebet ind tangerer mobning.

Annette Støvlebæk er om muligt endnu mere karikeret end hun var i 'Badehotellet' som den snerpede oversygeplejerske, og man undrer sig over om hun overhovedet er i stand til at sige en replik, der falder naturligt, frem for at lyde som en der læser direkte op fra manuskriptet meget meget t-y-d-e-l-i-g diktion på den der slags dansk, som man ikke taler (eller talte) nogen andre steder end i statsradiofonien. Det vil sige blottet for personlige kendetegn. Og sådan er det hele vejen rundt.

Der er med andre ord rig lejlighed til igen at iføre sig den mentale plaid og døse hen til mere tv, der ser det som sin fremmeste mission at forstyrre så lidt som muligt, og fremmane et pastelfarvet danmarksbillede, der aldrig har eksisteret nogen andre steder end i den konfliktsky del af den kollektive hukommelse. Sov godt!

Medv.: Molly Egelind, Morten Hee Hansen, Anette Støvelbæk, Jens Jørn Spottag mfl.