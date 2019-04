'Sygeplejeskolen': Tragisk ringe

Det er lige før, at man savner 'Badehotellet', når man overværer TV2's seneste bud på tv for zombier

Morten Hee skrevet ud af populær tv-serie

'Mørke minder' er overskriften på dette fjerde afsnit af sæson 2, og det skal som alt andet i 'Sygeplejeskolen' tages helt bogstaveligt. Lis viser sig at have en fortid som børnehjemsbarn, Nina har mareridt om sin tid på Jutlandia, Margrethe har vist ikke helt været den mor, hun burde have været, Bjørn og Anna kæmper begge med baglandet, osv.

Heller ikke på nutidsplanet kører operationerne helt som planlagt. Anna taber valget som formand til den elevforening, hun selv har taget initiativet til, og bliver vist også snart nødt til at erkende, at Erik er væk på permanent basis. Overlægen prøver stadig at drukne sine sorger i spiritus, og den forsmåede Else nedværdiger sig til at stjæle en af patienternes tipskupon.

Se også: 'Sygeplejeskolen': Bedst med lukkede øjne

Men nu skal det jo ikke være den rene ynk og jammer det hele, så søreme om ikke reservelægen og pebersvenden Christian endelig fik øje på Lis, der har bejlet til ham siden sæsonstarten. Den stakkels patient med svejseøjne fik tilmed 12 rigtige, og for at det ikke skal være løgn, så blev det vanrøgtede pigebarn fra børnehjemmet helt tilfældigt indlagt på samme stue, som en kvinde, der netop havde mistet sin livmoder. Og så kan man jo selv lægge en og en sammen.

Eller det behøver man jo ikke engang, for det gør manuskriptforfatterne ustandseligt for os. Og gerne på en måde, så vi ser det komme, længe før det sker. Man skulle jo nødigt få kaffen galt i halsen.

Se også: 'Sygeplejeskolen': Ufattelig uambitiøst!

Aftenens afsnit var måske knap så miserabelt i udførelsen som de tre foregående, men det siger mere om det nærmest ufatteligt lave bundniveau i serien end om et pludseligt kvalitetsløft. Og vi kan godt blive enige om, at Molly Egelinds Anna hører til blandt de mest øretæveindbydende renskurede seriehovedpersoner på dansk tv nogensinde, ikke?

Anette Støvlebæks præstation som krakilsk og ufølsom afdelingssygeplejerske får nærmest det, hun leverede, i 'Badehotellet' til at ligne det rene Shakespeare, men der er ikke en eneste af de medvirkende (heller ikke de gæstende biroller), der ikke lige ryger en tur ned i geledderne efter deres optræden i dette makværk. Jeg er klar over, at der skal smør på brødet, men har de overhovedet læst manuskriptet, inden de sagde ja tak?

Men de havde måske heller ikke fantasi til at forestille sig, at almindelighederne kunne forløses så pauvert og stift, som det er tilfældet her. Det er lige før, at man længes efter førnævnte 'Badehotellet'. Den var i det mindste momentvis (ufrivilligt) morsom. Det her er jo bare tragik ringe.

Medv.: Molly Egelind, Morten Hee Andersen, Anette Støvelbæk, Jens Jørn Spottag mfl.